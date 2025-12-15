Külföld
Multinacionális erők Ukrajnában?
Ezt lépnék Zelenszkij európai szövetségesei
Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Pool/Clemens Bilan
„Az Európai vezetésű Multinacionális Erők Ukrajnáért, amelyet a Hajlandóak Koalícióján belül érdekelt országok hoztak létre, és amelyet az Egyesült Államok is támogat, hozzájárul majd az ukrán fegyveres erők újjáépítéséhez, biztosítva az ukrán légtér biztonságát és fenntartva a tengeri biztonságot, többek között ukrán területen végrehajtott műveletek révén” – írta meg a Sky News.
