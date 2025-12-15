2025. december 16., kedd

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Multinacionális erők Ukrajnában?

Ezt lépnék Zelenszkij európai szövetségesei

 2025. december 15. hétfő. 23:06
Ukrajna európai szövetségesei „multinacionális erők” létrehozását javasolták egy esetleges békeszerződés biztosítása érdekében – áll a berlini tárgyalásokon részt vevő vezetők közös nyilatkozatában, amelyet a német kormány tett közzé.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: AFP/Pool/Clemens Bilan

„Az Európai vezetésű Multinacionális Erők Ukrajnáért, amelyet a Hajlandóak Koalícióján belül érdekelt országok hoztak létre, és amelyet az Egyesült Államok is támogat, hozzájárul majd az ukrán fegyveres erők újjáépítéséhez, biztosítva az ukrán légtér biztonságát és fenntartva a tengeri biztonságot, többek között ukrán területen végrehajtott műveletek révén” – írta meg a Sky News.

