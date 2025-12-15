Multinacionális erők Ukrajnában?

„Az Európai vezetésű Multinacionális Erők Ukrajnáért, amelyet a Hajlandóak Koalícióján belül érdekelt országok hoztak létre, és amelyet az Egyesült Államok is támogat, hozzájárul majd az ukrán fegyveres erők újjáépítéséhez, biztosítva az ukrán légtér biztonságát és fenntartva a tengeri biztonságot, többek között ukrán területen végrehajtott műveletek révén” – írta meg a Sky News.

