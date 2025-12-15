Lengyelország bekeményít: Zelenszkijnek magyarázkodnia kell Varsóban

Volodimir Zelenszkijnek válaszolnia kell azokra a kérdésekre, hogy Ukrajnában mi nem valósult meg a lengyel félnek tett ígéretekből – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök a Wirtualna Polska című lapnak adott interjújában.

A korábban megjelent információk szerint Volodimir Zelenszkij december 19-én Lengyelországba látogat. Ezzel összefüggésben Nawrocki kijelentette: „az ukrán elnöknek lehetősége lesz velem megvitatni azokat a kérdéseket, amelyek nemcsak hogy nem valósultak meg, de sok esetben még el sem indultak”.

„Ezekben az ügyekben meglehetősen spontán és intuitív vagyok. Nem terveztem előre konkrét megfogalmazásokat, de az ukrán fél pontosan tisztában van a napirendünk követelményeivel” – mondta Nawrocki.

Az ukrán fél hibái között a lengyel államfő megemlítette a volhíniai exhumálásokkal kapcsolatos álláspontot, valamint felidézte Zelenszkij ENSZ-ben elhangzott szavait, amikor azt mondta, hogy országa a háború kitörése után egyedül maradt. Nawrocki emlékeztetett továbbá Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter kijelentéseire is, aki bagatellizálta a bonyolult lengyel–ukrán történelmi múlt jelentőségét.

„Elnökként nem tudom, nem akarom és nem is fogadom el, hogy Lengyelországot kizárólag „folyosóként” vagy „átjáróként” kezeljék olyan kérdésekben, amelyek számunkra stratégiai jelentőségűek” – hangsúlyozta.

A lengyel elnök hozzátette: az a benyomása alakult ki, hogy „Volodimir Zelenszkij elnök az elmúlt években hozzászokott ahhoz, hogy Lengyelországot magától értetődőnek tekintse”.

„Velünk nem kell egyeztetni, nem kell beszélni, hiszen ott voltunk és mindent odaadtunk… Támogatjuk Ukrajnát, és ezt továbbra is folytatni fogjuk, de meg kell tanulnunk partnerként fellépni, nem pedig alárendelt partnerként, mert ez Lengyelország stratégiai érdeke” – emelte ki a lengyel államfő.

Emlékeztetőül: Lengyelország aktívan támogatja Ukrajnát az Oroszországgal fennálló konfliktusban. Az utóbbi időben azonban bizonyos feszültség tapasztalható Varsó és Kijev között. Lengyelországban elégedetlenséget vált ki, hogy a kijevi vezetés nem teljesíti a korábban megkötött megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.