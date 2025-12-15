2025. december 15., hétfő

Külföld

Kinevezte minisztereit a cseh államfő

Babis négy minisztert választott

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 12:05
Kinevezte az Andrej Babis vezette új cseh kormány minisztereit hétfőn Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Kinevezte minisztereit a cseh államfő
Andrej Babist (k) december 9-én nevezik ki Csehország miniszterelnökévé
Fotó: AFP/Michal Cizek

Az új kormánykoalíciót az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, valamint az Autósok pártja alkotja. Babisnak összesen négy miniszterelnök-helyettese lesz, arról, hogy melyikük lesz az első helyettes, a kormány hétfő délelőtti első ülésén hoznak döntést.

Az ANO nyolc, az Autósok négy minisztériumot fog irányítani, míg az SPD három tárcát vezet. A külügyminiszter élére kinevezett Petr Macinka (Autósok) ideiglenesen a környezetvédelmi tárca irányítását is megkapta.

A szlovák származású Andrej Babis négy év után tér vissza a cseh kormányfői posztra. A kormányoldalnak a 200 tagú parlamenti alsóházban 108 képviselője van. A kormányprogramról január 13-án szavaz majd a parlamenti alsóház.

Petr Pavel múlt kedden nevezte ki kormányfővé Andrej Babist, aki kinevezése után azonnal letette az alkotmány által előírt esküt.

