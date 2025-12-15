Egy rom kavart óriási vihart Szerbiában

Vádat emeltek Nikola Selaković és további három személy ellen az egykori Jugoszláv Néphadsereg Vezérkarának épülete ügyében. A toronyházat még a NATO bombázta le, ma pedig sokan a nemzet jelképének tartják a torzót.

A Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség (TOK) hétfőn vádemelési indítványt nyújtott be Nikola Selaković kulturális miniszter ellen - írja a Vajdaság Ma. Ejogi aktus Slavica Jelača, a Kulturális Minisztérium főtitkára, Goran Vasić, a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet megbízott igazgatója, valamint Aleksandar Ivanović, a Belgrádi Műemlékvédelmi Intézet megbízott igazgatója ellen is megtörtént - tájékoztatott az ügyészség.

A vádemelés alapját azok a jogellenes eljárások képezik, amelyek az egykori Vezérkar épületei műemléki védettségének megszüntetése kapcsán történtek. Utóbbi a délszláv háború során sérült meg súlyosan, amikor több találat érte a NATO légiereje részéről. A torzó sokak szerint jelkép, melyet meg kell őrizni az utókornak - míg mások inkább az alatta fekvő értékes telek újrahasznosításában érdekeltek.

Az ügyészség szerint a vádlottak két bűncselekményt követtek el: az egyik a hivatali visszaélés, a másik pedig a közokirat-hamisítás.