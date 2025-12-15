Hatalmas csapás Zelenszkijnek

Az amerikai delegáció felszólítja Ukrajnát, hogy adja fel a Donbasszot, de Zelenszkij kitartó marad.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által 2025. december 14-én készített és közzétett képen Friedrich Merz német kancellár (j) és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner (2. b) reagál, miközben Steve Witkoff (b) amerikai különmegbízott és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (2. j) üdvözlik egymást a berlini kancellári hivatal egyik konferenciatermében tartott megbeszélés előtt

A diplomáciai küzdelem az ukrajnai háború lehetséges befejezéséért Berlinben folytatódik. Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az amerikai delegáció képviselői délelőtt érkeztek a kancelláriára. Az amerikai küldöttséget Steve Witkoff különmegbízott vezeti, tagjai között van Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje is.

Az USA továbbra is felszólítja Ukrajnát területek feladására

Mindkét fél már vasárnap több órán át tárgyalt. Witkoff utána pozitívan nyilatkozott. „Sok előrelépés” történt, írta az X platformon. A 20 pontos béketerv, gazdasági kérdések és egyéb témák intenzív megvitatásra kerültek. Hogy pontosan milyen javaslatokról tárgyaltak a felek, azelőtt nem volt nyilvános. Oroszország nem vesz részt a tárgyalásokon.

Kijevből származó információk szerint az amerikai tárgyalók továbbra is arra szólítják fel Ukrajnát, hogy adja fel a Donbasszot. Ezt hétfőn közölte egy magas rangú kijevi képviselő, akit tájékoztattak a berlini tárgyalásokról, amelyek célja a orosz támadó háború befejezése Ukrajnában. Az Ukrajna keleti részén fekvő fontos régiót csak részben foglalta el Oroszország.

Zelenszkij európai vezetőkkel találkozik

Zelenszkij ma Friedrich Merz kancellárral (CDU) is találkozik, este pedig európai csúcstalálkozóra kerül sor, többek között Emmanuel Macron francia elnökkel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.