Külföld
Az USA nem enged a béketervből
Kijevnek át kellene adnia a Donbászt
A The Wall Street Journal információira hivatkozó beszámolók szerint Washington még az év vége előtt tető alá hozná a megállapodást, ám a felek álláspontja – különösen a területi kérdésekben – továbbra is távol áll egymástól.
Vita a Donbász és a garanciák körül
A tárgyalások egyik legkritikusabb pontja a kelet-ukrajnai területek sorsa. A lap értesülései szerint Washington azt kéri Kijevtől, hogy vonja ki csapatait a Donbász keleti részéről, és engedje át az ellenőrzést Oroszországnak. Ukrajna határozottan elutasítja ezeket a követeléseket – írja a RBC-Ukraine.
Az ukrán és európai tisztviselők emellett konkrét biztosítékokat várnak arra vonatkozóan, mit tesz az Egyesült Államok, ha Moszkva megsérti a békemegállapodást és ismét támadást indít. A nyugati szövetségesek szerint ezek tisztázása nélkül nem születhet felelős döntés.
Ötórás egyeztetés eredmények nélkül
A vasárnap késő estig tartó, több mint ötórás megbeszélésen Zelenszkij mellett részt vett Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is. Witkoff a találkozó után úgy nyilatkozott, hogy „jelentős előrelépést” értek el, és hétfő reggel folytatják a munkát.
Egy, a tárgyalásokra rálátó forrás ugyanakkor „nehéznek” nevezte az egyeztetéseket, megjegyezve: az amerikai fél láthatóan nem hajlandó kompromisszumra a saját béketerv-tervezetét illetően.
A felek jelenleg egy 20 pontra szűkített terven dolgoznak (korábban 28 pontról volt szó). A Fehér Ház célja, hogy 2025 végéig lezárják a konfliktust, de a hétfőn folytatódó berlini tárgyalásokba – amelyekhez európai vezetők is csatlakoznak – a területi viták miatt kódolva van a feszültség.