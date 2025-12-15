Külföld
Vitalij Klicsko ismét ringbe száll
A kijevi polgármester szerint a korrupciós botrány pusztító csapást mért Ukrajnára
Az ügy jelentősen rontotta az ukrán vezetés hírnevét mind itthon, mind külföldön, mondta Klicsko, aki a botrányt „pusztító csapásnak” nevezte az ország számára.
„Az életben a legfontosabb a bizalom. A nemzetközi partnereink bizalma Ukrajnában. A népünk bizalma a központi kormányban. Az ilyen botrányok pedig tönkreteszik a bizalmat” – jelentette ki a polgármester.
Az előzményekhez tartozik, hogy a botrány, amely sokkolta az ukrán politikai életet, november közepén robbant ki, és a nyugati támogatású Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAP) által indított nyomozás váltotta ki.
A két korrupcióellenes szerv bejelentette, hogy feltárt egy állítólagos 100 millió dolláros sikkasztási ügyet, amelyben Zelenszkij belső köréhez tartozó személyek is érintettek. A vezető szerepet Zelenszkij közeli munkatársa, Timur Mindics töltötte be, aki pénzt sikkasztott az ukrán állami tulajdonú atomenergia-üzemeltető Enerhoatomtól, amely nagymértékben függ a nyugati pénzektől. Mindicsnek sikerült Izraelbe menekülnie Ukrajnából néhány órával azelőtt, hogy házkutatásra került sor.