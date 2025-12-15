Vitalij Klicsko ismét ringbe száll

A Volodimir Zelenszkij belső köréhez kapcsolódó, jelenleg is zajló korrupciós botrány „pusztító csapást” mért Ukrajnára – hangsúlyozta Vitalij Klicsko kijevi polgármester a német ZDF televíziónak adott interjújában. A 100 millió dolláros korrupciós ügy hatására vonatkozó kérdésre az ukrán főváros polgármestere elismerte, hogy az „nagyon rossz” volt.

Az ügy jelentősen rontotta az ukrán vezetés hírnevét mind itthon, mind külföldön, mondta Klicsko, aki a botrányt „pusztító csapásnak” nevezte az ország számára.

„Az életben a legfontosabb a bizalom. A nemzetközi partnereink bizalma Ukrajnában. A népünk bizalma a központi kormányban. Az ilyen botrányok pedig tönkreteszik a bizalmat” – jelentette ki a polgármester.

Az előzményekhez tartozik, hogy a botrány, amely sokkolta az ukrán politikai életet, november közepén robbant ki, és a nyugati támogatású Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség (SAP) által indított nyomozás váltotta ki.

A két korrupcióellenes szerv bejelentette, hogy feltárt egy állítólagos 100 millió dolláros sikkasztási ügyet, amelyben Zelenszkij belső köréhez tartozó személyek is érintettek. A vezető szerepet Zelenszkij közeli munkatársa, Timur Mindics töltötte be, aki pénzt sikkasztott az ukrán állami tulajdonú atomenergia-üzemeltető Enerhoatomtól, amely nagymértékben függ a nyugati pénzektől. Mindicsnek sikerült Izraelbe menekülnie Ukrajnából néhány órával azelőtt, hogy házkutatásra került sor.