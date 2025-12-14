Külföld
Zelenszkij Trump köreihez fordul
Berlini tárgyalásokat jelentett be az ukrán elnök
Zelenszkij szerint a következő napokban jelentést vár Rusztem Umerovtól, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától, valamint az ukrán tárgyalódelegációtól az Egyesült Államokkal és Európával folytatott egyeztetésekről. Andrij Hnatov vezérkari főnök és a védelmi szektor képviselői eközben a konkrét biztonsági garanciák részletein dolgoznak.
Az ukrán elnök jelezte: párhuzamosan folynak a tárgyalások Ukrajna háború utáni helyreállításáról és gazdasági fejlődéséről is, amerikai és európai részvétellel.
Zelenszkij megerősítette, hogy Berlinben találkozik Donald Trump amerikai elnök képviselőivel, valamint több európai vezetővel. A cél egy olyan politikai megállapodás, amely lezárhatja a háborút és kizárja egy újabb orosz támadás lehetőségét – írta meg a Kárpát Hír cikke.
„Most jelentős az esély. Ez minden városunk és minden közösségünk számára fontos. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna békéje méltányos legyen, és biztosítsa: Oroszország nem tér vissza egy újabb invázióval” – fogalmazott az elnök.
A sajtóértesülések szerint Washington biztonsági garanciákat ajánlana Ukrajnának a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló formában, ugyanakkor területi engedményeket várna el Kijevtől.
Az amerikai béketerv főbb elemei a sajtó szerint
- Az eredeti, 28 pontos tervezet jelentős területi engedményeket és az ukrán haderő csökkentését tartalmazta.
- A frissített dokumentum már 19 pontra szűkült, több vitatott elemet elhagytak.
- Továbbra is nyitott kérdés a Donyecki és Luhanszki területek státusza, valamint a biztonsági garanciák jogi formája.