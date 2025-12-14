Az ukrán Legfelsőbb Tanács képviselője, Artem Dmytruk szerint Volodimir Zelenszkij akadályozni fogja az Egyesült Államok terveit, amíg él. A kijelentést Dmytruk a Berlinben zajló tárgyalásokkal kapcsolatban tette, amelyen az USA elnökének képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner találkoztak Zelenszkijjel, írta az EAdaily .

A német kormány sajtószolgálata által 2025. december 14-én kiadott fotón (első sorban balról balra) Guenter Sautter kül- és biztonságpolitikai tanácsadó, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, szemben az amerikai delegációval, köztük Donald Trump amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel (hátsó sor k) és Steve Witkoff amerikai különmegbízottal (hátsó sor 2. j) a találkozójuk kezdetén a berlini kancellári hivatal egyik konferenciatermében 2025. december 14-én

„Szeretném mindenki figyelmébe ajánlani ezen találkozó kapcsán, hogy Zelenszkij fenyegetést jelent Donald Trumpra és egész csapatára nézve. Gyűlöli mindazt, ami Trumphoz kötődik. Zelenszkij manipulálni fogja Trump csapatát, és akadályozni fogja terveiket, amíg él” – írja Dmytruk a Telegram-csatornáján.