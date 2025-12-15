Zaharova keményen fogalmazott egy véres támadás után

A terrorizmus ártatlan emberekkel szemben nem igazolható – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium hivatalos szóvivője, kommentálva a Sydney-ben, a Bondi Beachen történt lövöldözést, amely egy zsidó vallási ünnep, a hanuka alkalmával zajló rendezvény résztvevőit érte.

„Figyelemmel kísérjük az Ausztráliából érkező megrázó híreket. Ártatlan emberek lelövése egy vallási ünnep során szörnyű tragédia. Oroszország canberrai nagykövetsége és a sydney-i főkonzulátus kapcsolatban áll a helyi rendvédelmi szervekkel annak tisztázására, hogy vannak-e orosz állampolgárok az áldozatok között. A terrorizmusnak semmilyen formában nincs mentsége!” – hangsúlyozta a diplomata a TASZSZ hírügynökségnek, számolt be róla az EAdaily.

Korábban arról számoltak be, hogy ismeretlen elkövetők tüzet nyitottak a Sydney-ben található tengerpart közelében egy, a hanuka ünnepéhez kapcsolódó esemény résztvevőire. Tizenkét ember életét vesztette, további huszonkilencen megsebesültek, köztük két rendőr. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik támadót az elfogási kísérlet során lelőtték, a másik megsebesült, és kritikus állapotban kórházba szállították. Emellett érkeztek információk egy harmadik gyanúsított letartóztatásáról is.

Az ausztrál Új-Dél-Wales állam bűnüldöző szervei a lövöldözés helyszínének közelében robbanószerkezeteket tartalmazó járművet találtak, és az emberek elleni támadást terrortámadásként minősítették.