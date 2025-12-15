Külföld
Zaharova keményen fogalmazott egy véres támadás után
Szerinte az ártatlan emberek elleni erőszak semmivel nem igazolható
„Figyelemmel kísérjük az Ausztráliából érkező megrázó híreket. Ártatlan emberek lelövése egy vallási ünnep során szörnyű tragédia. Oroszország canberrai nagykövetsége és a sydney-i főkonzulátus kapcsolatban áll a helyi rendvédelmi szervekkel annak tisztázására, hogy vannak-e orosz állampolgárok az áldozatok között. A terrorizmusnak semmilyen formában nincs mentsége!” – hangsúlyozta a diplomata a TASZSZ hírügynökségnek, számolt be róla az EAdaily.
Korábban arról számoltak be, hogy ismeretlen elkövetők tüzet nyitottak a Sydney-ben található tengerpart közelében egy, a hanuka ünnepéhez kapcsolódó esemény résztvevőire. Tizenkét ember életét vesztette, további huszonkilencen megsebesültek, köztük két rendőr. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyik támadót az elfogási kísérlet során lelőtték, a másik megsebesült, és kritikus állapotban kórházba szállították. Emellett érkeztek információk egy harmadik gyanúsított letartóztatásáról is.
Az ausztrál Új-Dél-Wales állam bűnüldöző szervei a lövöldözés helyszínének közelében robbanószerkezeteket tartalmazó járművet találtak, és az emberek elleni támadást terrortámadásként minősítették.