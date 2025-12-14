Veszélyes döntés Berlintől

Németország katonákat küld Lengyelország keleti határának megerősítésére. A berlini védelmi minisztérium közlése alapján azt írják, több tucat német katona csatlakozik a lengyel Keleti Pajzs (East Shield) programhoz 2026 áprilisától, a misszió pedig első körben 2027 végéig tart majd.

A német kontingens elsősorban műszaki és erődítési feladatokat lát majd el: állásokat építenek, lövészárkokat ásnak, szögesdrótot telepítenek, valamint páncéltörő akadályokat hoznak létre – közölte a védelmi tárca szóvivője. A hangsúly tehát nem harcoló alakulatok telepítésén, hanem a határ menti védelmi infrastruktúra megerősítésén lesz - számolt be róla a Mandiner.

Az Keleti Pajzs egy mintegy 2,3 milliárd eurós lengyel biztonsági program, amelyet Varsó tavaly jelentett be az ország keleti határának védelmére. A kezdeményezés célja a NATO keleti szárnyának megerősítése, különös tekintettel a Belarusz és Oroszország felől érkező potenciális katonai és hibrid fenyegetésekre.