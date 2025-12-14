Vége a műsornak: Jermak újra felvette a kapcsolatot Zelenszkijjel

Volodimir Zelenszkij hivatalának korábbi vezetője, Andrij Jermak újra felvette a kapcsolatot egykori főnökével. Erről Olekszij Goncsarenko, a Legfelsőbb Tanács (Verhovna Rada) képviselője számolt be, írta az EAdaily .

„Andrij Jermak újra kommunikál Zelenszkijjel. Közvetlenül a menesztése után hatalmas botrány robbant ki Zelenszkij hivatalában, és Jermak megszakította a kapcsolatot Volodimir Olekszandroviccsal. Most azonban nagyon aktívan tartják a kapcsolatot, és folyamatosan egyeztetnek” – írta a parlamenti képviselő Telegram-csatornáján, forrás megjelölése nélkül.

Goncsarenko szerint Jermak „mára elvesztette azt a befolyást, amellyel korábban rendelkezett, de minden arra utal, hogy idővel visszatérhet” az ukrán politikába.

Véleménye szerint valószínűleg ez az oka annak is, hogy mindeddig nem nevezték ki Zelenszkij hivatalának új vezetőjét.

Mint ismert, november 10-én Ukrajna korrupcióellenes hatóságai nagyszabású műveletet indítottak „Midas” fedőnéven egy jelentős energetikai korrupciós hálózat felszámolására. A nyomozás középpontjában Timur Mindics, üzletember és Zelenszkij barátja állt. Házkutatást tartottak nála, valamint Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternél – akit később leváltottak –, továbbá az Energoatom vállalatnál is. A nyomozók szerint a bűnszervezet tagjai legalább 100 millió dollárt mostak tisztára. Ugyanezen a napon a hatóságok elkezdtek nyilvánosságra hozni részleteket Mindics lakásán rögzített hangfelvételekből, amelyeken korrupciós ügyletekről folyt beszélgetés.

November 11-én megszülettek az első vádemelések, köztük Mindics ellen mint a bűnszervezet vezetője, valamint Olekszij Csernysov volt miniszterelnök-helyettes ellen, aki Zelenszkij barátja és keresztkomája. Mindics – akit sokan Zelenszkij „pénztárosaként” emlegetnek – néhány órával a házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, és jelenleg Izraelben tartózkodik. November 17-én olyan értesülések jelentek meg, hogy Jermak neve is szerepelhet a Mindicsnél készült hangfelvételeken. November 28-án reggel házkutatást tartottak Jermaknál, estére pedig Zelenszkij leváltotta őt tisztségéből.