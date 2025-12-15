2025. december 15., hétfő

Új rém a levegőben: Oroszország bemutatta a dupla robbanófejes „Geránt”

A szakértők szerint az új változat akár online irányítással is célba talál, fokozva a veszélyt

 2025. december 15. hétfő. 3:31
Az orosz fegyveres erők a „Gerán” drónoknál elkezdték alkalmazni a dupla robbanófejet. Ezt a Telegram-csatornáján jelentette az ukrán kommunikációs eszközökre szakosodott, ukrán fegyveres erőknél szolgáló szakértő, Szergej Fles.

Új rém a levegőben: Oroszország bemutatta a dupla robbanófejes „Geránt”
A Geran-2 pilóta nélküli repülőgép, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban
Fotó: AFP/NurPhoto/Danylo Antoniuk

Fles közzétett egy fotót az állítólag lelőtt drónról, amelynek robbanófeje összesen 100 kilogrammot tesz ki.

„Dupla robbanófej a ‚Sahadén‘. Összesen 100 kg. BST-52” – írta Fles a fényképhez fűzött kommentárjában.

Az EADaily arról is beszámolt, hogy Ukrajnában rögzítették a „Gerán-2” típusú, új „Ъ” sorozatú önmegsemmisítő drónok alkalmazását. Szergej Fles szerint ez egy új verzió, amely Oroszországból online irányítható, képes „felderíteni, sőt mozgó célpontokat is támadni”.

