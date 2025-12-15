Külföld
Új rém a levegőben: Oroszország bemutatta a dupla robbanófejes „Geránt”
A szakértők szerint az új változat akár online irányítással is célba talál, fokozva a veszélyt
Fles közzétett egy fotót az állítólag lelőtt drónról, amelynek robbanófeje összesen 100 kilogrammot tesz ki.
„Dupla robbanófej a ‚Sahadén‘. Összesen 100 kg. BST-52” – írta Fles a fényképhez fűzött kommentárjában.
Az EADaily arról is beszámolt, hogy Ukrajnában rögzítették a „Gerán-2” típusú, új „Ъ” sorozatú önmegsemmisítő drónok alkalmazását. Szergej Fles szerint ez egy új verzió, amely Oroszországból online irányítható, képes „felderíteni, sőt mozgó célpontokat is támadni”.