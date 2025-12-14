Több kontinens tragédiáiról beszélt Trump a Fehér Házban

A Fehér Házban tartott beszédben emlékezett meg Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokbeli, ausztráliai és szíriai erőszakos cselekmények áldozataira vasárnap.

Az elnök Fehér Házban rendezett karácsonyi ünnepségen együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően, és részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozói felé, valamint Albanese ausztrál miniszterelnöknek.

Az esetet nyilvánvalóan antiszemita támadásnak nevezte, és kijelentette, hogy Ausztráliában szörnyű helyzet alakult ki. Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót.

Donald Trump „nagyszerű hazafinak” nevezte azt a három amerikait – két katonát és egy civil tolmácsot –, akiket az Iszlám Állam fegyveresei öltek meg egy rajtaütés során Szíriában szombaton.

Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iszlám Állam a felelős a történtekért, miközben a szíriai kormány, és az új elnök amerikai oldalon harcol. Donald Trump megemlékezett a szombaton este a Providence-ben működő egyetemen, a Brown University-n elkövetett fegyveres támadás két halálos áldozatáról, és kilenc sebesültjéről.

Hangsúlyozta, hogy a gyanúsított őrizetben van. A világ három pontján bekövetkezett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy „kegyetlen nap” volt.