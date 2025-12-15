Külföld
Peszkov ultimátuma: Moszkva nem hagyja magát még egyszer átverni
A Kreml szerint elfogadhatatlan lenne, ha Kijev aláírná a békét, majd újra szabotálná a megállapodásokat
„Ez számunkra nem elfogadható” – fogalmazott Peszkov arra a kérdésre válaszolva, hogy Moszkva elfogadná-e, ha a kijevi vezetés nyomás hatására bármilyen megállapodást aláírna, majd később ugyanúgy megsértené azt, ahogyan a minszki egyezmények esetében történt.
Hozzátette: ezért nemcsak biztonsági garanciákra van szükség, hanem olyan mechanizmusokra is, amelyek biztosítják a megállapodások tényleges végrehajtását. Kiemelte, hogy ebben a kérdésben különösen fontos Washington álláspontja, írta az EAdaily.
„Látjuk, hogy ez az álláspont rendkívül határozott, realista és pragmatikus” – mondta a Kreml szóvivője.