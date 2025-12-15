A Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov szerint Mark Rutte, a NATO főtitkára, amikor azt mondja, hogy az európaiaknak fel kell készülniük egy olyan háborúra, „amelyet a nagyapáik átéltek”, egyszerűen nem érti, miről beszél.

„Sajnos, amikor Rutte úr ilyen felelőtlen kijelentéseket tesz az európaiak felkészüléséről egy háborúra, amelyet ‘nagyapáik átéltek’, egyszerűen nem tudja, miről beszél” – mondta Peskov a VGTRK újságírójának, Pavlo Zarubinnak.

A Kreml képviselője felhívta a figyelmet, hogy Rutte Hollandiában élt.

„Én magam is Hollandiában tanultam. Ott a hollandok maguk meséltek nekem a szörnyű próbákról, amelyeket a fasiszta megszállás alatt éltek át. Hogy több ablakukat betörték, és milyen borzalmas volt. És bár a hollandok nagyon nem szeretik a németeket ezért a kellemetlenségért, nem tudják, mi az igazi háború borzalma” – magyarázta Peskov.

„Szerencsére mi egy olyan országban nőttünk fel, ahol tisztelettel őrzik az emléket arról, mi történt, milyen borzalmakat éltünk át, és mit tettünk azért, hogy megmentsük Európát a fasizmustól” – hangsúlyozta Peskov.

Korábban, december 11-én, Rutte Németországban tartott fórumon oroszellenes kijelentéseket tett, állítva, hogy „Oroszország visszahozta a háborút Európába”, és „fel kell készülnünk egy olyan háborúra, amelyet nagyapáink és dédapáink átéltek”. A NATO-főtitkár ismét felszólította a szövetség tagállamait a védelmi kiadások növelésére, és kijelentette, hogy Ukrajna biztonsága az egész szövetség biztonsága szempontjából is fontos, írta az EAdaily.

Ugyanezen a napon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem készít agresszív terveket a NATO-tagállamok és az EU országai ellen. „Készek vagyunk írásban, jogi dokumentumban rögzíteni a megfelelő garanciákat, természetesen kollektív és kölcsönös alapon” – mondta Lavrov, hozzátéve, hogy Európában „militarista mámor” uralkodik, és megismételte Vlagyimir Putyin elnök szavait: ha az európai országok Oroszországgal akarnak háborúzni, Moszkva erre „már ma is készen áll”.

Korábban Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország bármilyen módon készen áll rögzíteni azt, hogy nem szándékozik megtámadni az európai országokat. Az orosz vezető szerint azok a politikusok, akik ennek ellenkezőjét állítják nyilvánosan, „nincsenek tisztában a helyzettel” vagy „szélhámosok”, kijelentéseik pedig „teljesen ostobák” és „egyenesen hazugságok”.