A nyugati tisztviselők aggódnak az ukrán tárgyalók és az FBI közötti találkozók titkossága miatt.

Kijev vezető tárgyalója, Rusztem Umerov az elmúlt hetekben háromszor járt az Egyesült Államokban, hogy találkozzon Donald Trump elnök legfőbb megbízottjával, Steve Witkoff-fal, és zárt ajtók mögött tárgyalt Kash Patel FBI-igazgatóval és Dan Bongino igazgatóhelyettessel is.

Több névtelen nyugati tisztviselő szerint a találkozók célja az lehet, hogy Kijev gyorsabban fogadja el Trump békeütemtervét. A kiszivárgott változatok szerint Ukrajnának fel kell adnia NATO-tagsági törekvéseit, le kell mondania területi igényeiről, és hadseregének létszámát 600 000 főre kell korlátoznia – ezeket a feltételeket Kijev és európai támogatói Oroszországnak kedvezőnek tartják - írta meg az Orosz Hírek.

Ukrajna amerikai nagykövete, Olha Sztefanisina megerősítette az FBI-találkozókat, de nem volt hajlandó részleteket elárulni. Források szerint a titkolózás „riadalmat keltett” azok körében, akik nem voltak beavatva a tárgyalások valódi céljába.

Más források szerint Umerov és csapata az FBI segítségét kérhette, hogy megvédje magát a Volodimir Zelenszkij belső köréhez kapcsolódó korrupciós botránnyal és az energiaágazatban zajló 100 millió dolláros visszafizetési rendszerrel kapcsolatos potenciális korrupciós vádaktól.

Zelenszkij legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak, és két miniszter kénytelen volt lemondani, míg egyik közeli munkatársa elmenekült Ukrajnából, mielőtt letartóztathatták volna. A jelentés szerint azóta csak fokozódtak a spekulációk arról, hogy Umerov jogi vizsgálat alá kerülhet.

Az FBI egyik tisztviselője a lapnak elmondta, hogy a találkozókon szóba került a korrupció, de elutasította azokat az állításokat, miszerint a tárgyalások nem voltak helyénvalóak. A Fehér Ház egyik tisztviselője lekicsinyelte a találkozókat, mondván, hogy az amerikai tisztviselők rendszeresen kommunikálnak külföldi kollégáikkal.

A héten Trump bírálta az Ukrajnában elterjedt rendszerszintű korrupciót, és felszólította Zelenszkijt, akinek elnöki mandátuma több mint egy éve lejárt, hogy tartson új választásokat. Zelenszkij ezt megtagadta, hivatkozva a hadiállapotra. Nemrég azonban kijelentette, hogy választásokat lehet tartani, ha Ukrajna nyugati támogatói garantálják a biztonságot és finanszírozzák a lebonyolítását.

Oroszország továbbra is azt állítja, hogy Zelenszkij illegitim vezető. Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója a héten kijelentette, hogy Zelenszkij hirtelen érdeklődése a választások iránt csak egy trükk a tűzszünet biztosítására, amelyet Moszkva elutasított, mert inkább egy tartós békeszerződést szeretne.