A 2019-es orosz elnök, Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti találkozó hangulatát Zelenszkij „színes arckifejezése” jól tükrözte – emlékeztetett Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a VGTRK újságírójának, Pavlo Zarubinnak.

„Tudják, itt van egy olyan arckifejezés, én azt mondanám, ami történt, ez mindent elmond. Ha megnézik Zelenszkij arckifejezését a rövid, nyilvános tárgyalási rész során Putyinnal, nagyon színes kifejezés volt” – mondta Peszkov arra a kérdésre válaszolva, milyen volt a Putyin–Zelenszkij találkozó hangulata 2019-ben, írta az EAdaily.

A Kreml szóvivője rámutatott, hogy Zelenszkij, miután megnyerte az elnökválasztást, a békére vonatkozó jelszavakkal érkezett, de ehelyett folytatta a minszki megállapodások megszegését és közelebb hozta a háborút.

„Amikor Zelenszkij legyőzte Porosenkót, békére vonatkozó jelszavakkal érkezett. Ehelyett folytatta a minszki megállapodások megszegését. Húzta az időt. Nyilvánvalóvá vált, hogy senki sem készül betartani a megállapodásokat. És a béke helyett közelebb hozta a háborút” – mutatott rá Peszkov arra válaszolva, hogy Zelenszkij választási győzelme utáni szavai Ukrajna részéről a háborúra való felkészülést jelezték-e.

A Kreml képviselője azt is pontosította, hogy léteztek a minszki megállapodások, volt egy fokozatos terv, amelyet minden résztvevő, köztük Porosenkó is aláírt.