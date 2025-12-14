Franciaország folytatja a harcot

Emmanuel Macron francia államfő vasárnap együttérzését fejezte ki a Sydney egyik legismertebb tengerparti strandján, a Bondi Beachen történt terrortámadás áldozatai miatt, és jelezte, hogy Franciaország „rendíthetetlenül folytatja a harcot az antiszemita gyűlölet ellen”.

Franciaország „osztozik az ausztrál nép fájdalmában, és rendíthetetlenül folytatja a küzdelmet az antiszemita gyűlölet ellen, amely mindannyiunkat ledöbbent, bárhol is csap le” – írta a köztársasági elnök az X közösségi oldalon, elítélve „egy olyan antiszemita terrortámadást, amely a hanuka ünnepére összegyűlt családokat érte”.

A francia politikusok ugyanezen a közösségi hálózaton ítélték el a sydney-i lövöldözést, köztük Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldal vezetője is, aki „aljas, tömeges antiszemita terrorizmusnak” nevezte a támadást, és „sajnálatát és együttérzését fejezte ki a gyáván megtámadott szerencsétlen családoknak”.

A szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella szolidaritását fejezte ki Ausztráliával és az ausztrál zsidó közösséggel. „Gondolataink a hanuka ünnepén tragikusan gyászoló, számos áldozattal és hozzátartozóikkal vannak” – tette hozzá.

„Egy zsidó ünnep mészárlás színterévé változott” – hangsúlyozta Laurent Wauquiez, a jobbközép Köztársaságiak vezetője, kiemelve, hogy „az antiszemitizmus öl”. A politikus „gondolatait fejezte ki az áldozatok és az ismételten sújtott zsidó közösség iránt”.

A szocialisták részéről Jérome Guedj esti megemlékezéseket szorgalmazott, hogy „kifejezzük szolidaritásunkat (...) mindenhol, ahol nyilvános hanukai gyertyagyújtásokat tartanak”.

Franciaországban él a világ harmadik, Európában pedig a legnagyobb zsidó közössége, létszámát mintegy 5-600 ezer fősre becsülik.