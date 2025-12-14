Elképesztő kompromisszum: Zelenszkij hajlandó lemondani a NATO-ról

A kijevi vezetés élén álló Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy az ukrajnai konfliktus rendezésének részeként kompromisszumként Kijev kész lehet lemondani a NATO-tagságról – írja a Strana.

Zelenszkij szerint erre abban az esetben kerülhet sor, ha Ukrajna kétoldalú megállapodást köt az Egyesült Államokkal, valamint az Európai Unióval is szerződést ír alá a biztonsági garanciákról.

„Ukrajna alapvető törekvése a NATO-hoz való csatlakozás volt. Ez jelentette volna a valódi biztonsági garanciákat, ám ezt sem az európai partnereink, sem az Egyesült Államok nem támogatta. Ezért ma az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú biztonsági garanciák, valamint az EU és más országok által nyújtott garanciák jelenthetnek számunkra lehetőséget arra, hogy Oroszország ne támadjon meg bennünket újra. Ez már kompromisszum” – magyarázta az ukrán elnök.