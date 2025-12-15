Dróninvázió Csecsenföldön? Kadirov elárulta, mi történik valójában

„A ‘Pancir’ nem mindig tudja elfogni őket – nagyon alacsonyan repülnek, és különböző irányokból közelítenek. Már akkor látjuk őket, amikor közvetlenül belépnek a légterünkbe, és ilyen esetekben kézifegyverekkel semmisítjük meg őket. Összességében a ‘Pancir’ rendelkezésre áll, minden objektum védett, a fő útvonalak le vannak zárva. Mindazonáltal elmondom: Oroszország a háború elején sokkal gyengébb volt, mint ma. Most javult a gyártás, változott a katonai taktika, és az emberek másként viszonyulnak hozzá – sokan önként mennek harcolni ezek ellen a gonoszok ellen. Csak azok jutnak el ide, akik kerülőutakon próbálkoznak. Ugyanakkor minden nap és minden éjjel riasztást adunk: az emberek alszanak, mi pedig reggelig várjuk, honnan és hová érkezhet a támadás. A srácaink itt és ott is éberen állnak, biztosítva a lakosság nyugalmát. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ne juthassanak el Oroszországba, különösen Csecsenföldre” – mondta Kadirov.

Hozzátette, hogy sérültek vagy halottak nem voltak, írta az EAdaily.

„Nincsenek sérültek, nincsenek halottak. Csak kisebb sérülések – horzsolások. A legfontosabb, hogy áldozat nélkül. Az épületet helyreállítottuk” – zárta Kadirov.