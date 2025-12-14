Béke a láthatáron? Zelenszkij az USA reakciójára vár

Az Egyesült Államok egyelőre nem reagált Ukrajna ellenjavaslatára a konfliktus rendezését illetően – közölte Volodimir Zelenszkij, írta az EAdaily .

Zelenszkij elmondása szerint Washingtonból eddig nem érkezett hivatalos válasz az európai–ukrán béketerv-változatra. Hozzátette: a tárgyalódelegáción keresztül ugyan eljutottak hozzá bizonyos jelzések, de végleges álláspontot még nem közöltek vele. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy továbbra is figyeli az összes lehetséges visszajelzést, és nyitott marad a párbeszédre.

„A béketerv nem lehet olyan, amely mindenkinek tetszik. Természetesen minden formájában számos kompromisszumot tartalmaz” – fogalmazott. Zelenszkij arról is beszélt, hogy Berlinben ukrán–amerikai napot tartanak, amelynek keretében külön találkozik Friedrich Merz német kancellárral, este pedig Európa vezetőivel folytat egyeztetéseket.

Emlékeztetett: az amerikai küldöttséggel tervezett találkozót eredetileg december 15-re ütemezték, ám Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje egy nappal korábban érkezett Berlinbe – jelentette az Associated Press az X közösségi oldalon.