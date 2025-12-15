2025. december 15., hétfő

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az oroszok Odessza elfoglalására készülnek, Ukrajnára vereség vár

Az egyetlen, az amerikaiak által kidolgozott béketervet Ukrajna visszautasította

G. Fehér Péter
 2025. december 15. hétfő. 7:07
Megosztás

Néhány nappal ezelőtt Oroszország, az eddigieknél magasabb szintre emelte a Fekete-tenger partján fekvő Odessza elleni támadást. Az ukrajnai város szó szerint sötétségbe borult, áram, fűtés és víz nélkül maradt, a tömegközlekedés teljesen leállt, a kórházak pedig kizárólag tartalék generátorokról működtek. Nagyon úgy tűnik, hogy Moszkvának ez a lépése a történelmi település elfoglalásának a nyitányát jelentette. Ha valóban sor kerül Odessza elfoglalására, akkor ez megpecsételi Ukrajna sorsát.

Az oroszok Odessza elfoglalására készülnek, Ukrajnára vereség vár
Újabb orosz támadások érték az energiainfrastruktúrát az ukrajnai Odessza déli fekete-tengeri régiójában, ahol kikötői létesítményeket is találat érte
Fotó: AFP/Ukrainian Emergency Service/Handout

Zelenszkij már túltaktikázta magát, a Kremlben fogytán a türelem. Az ukrán elnök „zavaró” repülései – ezt akár a szó szoros értelemben is vehetjük, mert egyik nyugat-európai fővárosból a másikba tesz látogatást – azt célozzák, hogy minél több támogatást tarháljon össze. Az amerikai béketervet elutasította, várja az Európai Unió katonai és gazdasági segítségét és folytatni akarja a háborút, csakúgy, mint uniós támogatói.

Ezeknek az európai államoknak a terjeszkedési vágya, illetve a gazdasági előnyök megszerzése egybeesnek az ukránok hamis győzelmi elképzeléseivel. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy Amerika kivonult Ukrajna támogatása mögül, és az EU-nak messze nincs ereje és pénze a háború folytatásához, akkor elérkezettnek látszik az idő, hogy Putyin kijátssza a kezében lévő aduászt.

A „kártyalap” neve pedig: Odessza. A Fekete-tenger partján lévő város Ukrajna legnagyobb kikötője, e nélkül az ország „megfulladhat”.

Az egykor szinte teljesen orosz ajkú, pezsgő – görög, zsidó és örmény közösséggel is rendelkező – kikötővárost 1794-ben Nagy Katalin cárnő egy oszmán erőd romjain alapította. Még Ukrajna függetlensége alatt is az orosz anyanyelvűek voltak dominánsak, és a kulturális kapcsolatok megmaradtak Oroszországgal.

Moszkva soha nem hagyott kétséget afelől, hogy igényt tart Odesszára. Idén december 2-án, a moszkvai VTB gazdasági fórumon kijelentette: „Ukrajna elvágása a Fekete-tengertől a legradikálisabb módszer”. Ez közvetlen válasz volt az orosz tankerek elleni ukrán dróntámadásokra.

Ezt a megjegyzést nem tekinthetjük elszólásnak, mert az orosz elnök azt is kijelentette: „Következőként Odesszát foglaljuk el, ha a békefeltételeket elutasítják:. Korábban, 2023 decemberében Putyin orosz városnak nevezte Odesszát, A múlt hónapban, a megrekedt tárgyalások közepette, a Kreml politikusai hasonló tartalmú álláspontot szivárogtattak ki a nyugati médiának.

Moszkvának súlyos vádjai vannak az ukrán hatóságokkal szemben.

Nevezetesen az, hogy 2014. május 2-án a városban orosz és ukrán tüntetők csaptak össze. Az oroszok az ellen tiltakoztak, hogy Kijevben szélsőséges csoportok – amerikai és uniós segítséggel – puccsot hajtottak végre a törvényesen megválasztott ukrán elnök ellen, aki az EU helyett Moszkvához közeledett.

Az orosz tüntetők a szakszervezetek székházába menekültek, az ukránok rájuk gyújtották az épületet, 47 ember bent égett. Moszkva világossá tette, hogy azonosították az elkövetőket és azt is leszögezte, hogy a tettesek nem fogják megúszni a dolgot. Tegyük azért hozzá, hogy az ukrán hatóságok messze nem tettek meg mindent, hogy a tragédiát megelőzzék, illetve a súlyos következményeket enyhítsék.

Nagyon úgy tűnik, hogy a Kreml beélesítette az „Odessza hadműveletet”, legalábbis a fenyegetés szintjén mindenképpen.

A 2025. december 13-dikai éjszaka Odessza számára az egyik legsötétebb pillanat volt a háború kitörése óta, mert az oroszok nagyon kemény támadást intéztek ellene. A történelmi fekete-tengeri város szó szerint sötétségbe borult, áram, fűtés és víz nélkül maradt, a tömegközlekedés teljesen leállt, a kórházak pedig kizárólag tartalék generátorokról működtek.

Az ukrán média és katonai elemzők a támadást a háború kezdete óta Odessza által elszenvedett legnagyobb csapásként írták le.

Ez nem egyszerűen egy újabb bombázási hullám volt. Ez egy minőségi eltolódás a konfliktusban, amely a súlypontot az energetikai infrastruktúrára, a kikötőkre és mindenekelőtt a fekete-tengeri hajózásra helyezi át.

Ide vezethet az, hogy az egyetlen, az amerikaiak által kidolgozott béketervet Ukrajna csuklóból visszautasította. Nyugaton sok olyan elemzés lát napvilágot, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy Odessza az orosz fegyveres erők ellenőrzése alá kerül. Martin Jaynak a Strategic Culture című folyóiratban megjelent cikkében azt állítja, hogy „sok szakértő” valószínűnek tartja ennek az elképzelésnek a megvalósulását.

A brit újságíró szerint ebben a kérdésben döntő elem maguknak az európai vezetőknek a retorikája. A Moszkvával való „elkerülhetetlen háborúról” szóló ismételt kijelentések és a védelmi kiadások növelésére irányuló felhívások, a bizalom sugárzása helyett arról a közvetett beismeréséről árulkodnak, hogy Oroszország sikereket ér el a csatatéren.

Minél gyakrabban hallani ilyen kijelentéseket, annál világosabbá válik, hogy az orosz erők közelednek a kritikus ukrán frontvonalbeli városok elfoglalásához, a következő stratégiai célpont pedig Odessza – állítja Martin Jay.

Ha a várost az oroszok elfoglalják, Ukrajnát elvágják a Fekete-tengertől.

Ezek után már nem nagyon lesz értelme bármilyen béketárgyalást folytatni. Ukrajna „száműzve” lesz a szárazföld belsejébe, elzárva a legjelentősebb utánpótlási lehetőségétől.

Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az EU nem változtat háborúpárti politikáján, akkor Ukrajna sorsa megpecsételődik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink