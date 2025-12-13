2025. december 13., szombat

Külföld

Zaharova elárulta mivel zsarolja Zelenszkij a nyugatot

Mindent az újraválasztásért

MH
 2025. december 13. szombat. 20:27
Volodimir Zelenszkij zsarolja azokat a nyugati politikusokat, akik korrupcióval kötődnek hozzá, hogy biztosítsák újraválasztását – nyilatkozta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek.

Zaharova elárulta mivel zsarolja Zelenszkij a nyugatot
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/Olga Maltseva

„Zelenszkij már elkezdte zsarolni nyugati támogatóit, hogy biztosítsák, ahogy ő mondja, a választások biztonságát, de valójában egyszerűen csak saját megválasztását. Ezt nem lehet másképp értelmezni. Egyszerűen egyenesen megmondja nekik: engem kell megválasztanotok, és ennyi” – válaszolta a hírügynökség kérdésére az orosz diplomata.

Zelenszkij elnöki mandátuma 2024. május 20-án járt le. Azonban mindent megtesz, hogy hatalmon maradjon. Donald Trump amerikai elnök december 9-én kijelentette, hogy választásokat kell tartani Ukrajnában. Trump rámutatott, hogy Kijev a konfliktust kihasználja, hogy ezt megakadályozza. Ugyanezen a napon Zelenszkij kijelentette, hogy készen áll az elnökválasztás megtartására Ukrajnában, de ehhez jogszabályi változtatásokra és biztonsági garanciákra van szükség, hogy a katonai személyzet is szavazhasson. Felkérte a törvényhozókat, hogy dolgozzanak ki „jogszabályi változtatásokat”, az Egyesült Államokat és Európát pedig, hogy biztosítsák a szavazás biztonságát - írta meg az Orosz Hírek.

