Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Ukrajna

Donald Trump különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner hétfőn Berlinben találkoznak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetőivel, hogy megállapodásra jussanak az ukrajnai békés rendezésre vonatkozó amerikai tervről. Az Axios szerint, a Fehér Ház tisztviselőitől származó információkra hivatkozva, az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a területek átengedéséért cserébe.

A tárgyalások fő buktatója a területi engedmények, amelyeket az Egyesült Államok Kijevtől kér.

„Egy Fehér Ház-tisztviselő megjegyezte, hogy Zelenszkij csütörtöki nyilvános nyilatkozataiban azt sugallta, hogy Ukrajna népszavazást tarthat egy olyan békemegállapodásról, amely területek átengedését is magában foglalja. A tisztviselő azt mondta, hogy az Egyesült Államok ezt előrelépésnek tekinti” – írja az Axios.

Ugyanakkor a Fehér Ház szóvivője azt nyilatkozta, hogy ezek a megbeszélések és az amerikai-ukrán tárgyalások legutóbbi, csütörtöki fordulója elegendő előrelépést mutatott ahhoz, hogy meggyőzze Trumpot Witkoff és Kushner Európába küldéséről.

„Hiszik, hogy van esély a békére, és az elnök bízik bennük” – mondta egy másik Fehér Ház-tisztviselő.

Jelentősen előrehaladtak a biztonsági garanciákról szóló tárgyalások

Így az egyik tisztviselő azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció kész garanciákat nyújtani Ukrajnának a NATO 5. cikke alapján, amelyeket a Kongresszus jóváhagy, és amelyek kötelező jogi erővel bírnak.

„Biztonsági garanciákat akarunk nyújtani az ukránoknak, amelyek egyrészt nem biankó csekket jelentenek, másrészt pedig elég erősek. Készen állunk arra, hogy szavazásra a Kongresszus elé küldjük” – mondta az amerikai tisztviselő.

Azt mondta, hogy három különálló megállapodást kötnek: a békéről, a biztonsági garanciákról és az újjáépítésről, és hogy a legutóbbi tárgyalások most először adtak az ukránoknak „teljes jövőképet”.

Ugyanakkor a tisztviselő szerint jól haladnak a háború utáni gazdasági és gazdaságélénkítő intézkedéscsomagról szóló tárgyalások:

„Amikor az emberek látják, mit kapnak, nem csak azt, hogy mit adnak, akkor hajlamosabbak a továbblépésre... A jelenlegi javaslat értelmében a háború azzal érne véget, hogy Ukrajna megtartaná szuverenitását területének 80%-a felett, a valaha kapott legnagyobb és legerősebb biztonsági garanciákat, valamint egy nagyon jelentős intézkedéscsomagot kapna a jólét biztosítása érdekében.”