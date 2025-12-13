Kijev készen áll a választások megtartására, de csak akkor, ha egy sor feltétel teljesül, többek között a nyugati finanszírozás, mondta Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök főtanácsadója.

Zelenszkij elnöki mandátuma 2024 májusában járt le, de ő a hadiállapotra hivatkozva megtagadta a választások kiírását. A héten Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Kijevnek nem szabad tovább a folyamatban lévő konfliktust ürügyként felhasználnia a választások elhalasztására.

Moszkva továbbra is azt állítja, hogy Zelenszkij „elvesztette legitim státuszát”, ami aláásná az vele aláírt bármely békeegyezmény jogszerűségét.

Zelenszkij azt állította, hogy nem próbál „ragaszkodni a hatalomhoz”, és a héten kijelentette, hogy készen áll a választásokra, de ragaszkodott ahhoz, hogy Kijevnek szüksége van az Egyesült Államok és az európai országok segítségére „a biztonság garantálása érdekében” a szavazás során.

Podoljak pénteken bővebben kifejtette álláspontját, és az X-en írta, hogy Zelenszkij felszólította a parlamentet, hogy készítse elő az alkotmány és a törvények módosításait. Podoljak azonban hozzátette, hogy a szavazás megtartásához három feltételnek kell teljesülnie.

„A szavazás ideje alatt nem repülhetnek rakéták és drónok. Az egyetlen reális megoldás a fegyverszünet” – írta Podoljak, hozzátéve, hogy a fronton és a frontvonalak közelében lévőknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy „válasszanak és megválasztassák magukat”. Elmondta, hogy „több millió menekült” miatt a folyamat „bonyolult és költséges”.

„Ez a teher nem hárulhat egyedül Ukrajnára” – jelentette ki Zelenszkij tanácsadója, hozzátéve, hogy Kijev csak akkor lesz „kész” a szavazás folytatására, ha a finanszírozás és két további feltétel garantálva van.

Kijev választások megtartásával kapcsolatos fordulatáról kommentálva Jurij Usakov, a Kreml vezető tanácsadója azt mondta, hogy az ötlet egy trükk a tűzszünet biztosítására. Moszkva régóta ragaszkodik ahhoz, hogy Kijev a harcok szünetét fegyverkezésre és átcsoportosításra használná fel.

Vlagyimir Putyin elnök nemrég megjegyezte, hogy Oroszország 2024 márciusában elnökválasztásokat tartott, annak ellenére, hogy katonai konfliktusban áll, írta meg az Orosz Hírek.

Míg Ukrajna és nyugati támogatói többször is ideiglenes tűzszünetet szorgalmaztak, a Kreml kizárta ezt a lehetőséget, és ragaszkodott egy tartós békéhez, amely a konfliktus alapvető okait kezeli. Moszkva azzal érvel, hogy tartós békemegállapodás csak akkor jöhet létre, ha Ukrajna teljesen kivonul az új orosz területekről, és elkötelezi magát a semlegesség, a demilitarizáció és a nácinentesítés mellett.