Az új, 20 pontból álló béketervben, amelyet Ukrajna az amerikai tervvel szembeni ellenjavaslatként terjesztett elő, megerősítette, hogy nem hajlandó átadni a Donbassz feletti ellenőrzést. Erről öt volt és jelenlegi nyugati tisztviselő, akik ismerik a terv tartalmát, tájékoztatták a The New York Times (NYT) című lapot.

Kijev által javasolt tervben különösen az szerepel, hogy Ukrajnának meg kell őriznie az ellenőrzést a keleti területeken, amelyek még az ukrán fegyveres erők kezében maradtak. Donald Trump amerikai elnök béke tervében Kijevnek az egész Donbasszt át kellett volna adnia, jegyezték meg két magas rangú európai tisztviselő és egy volt amerikai tisztviselő.

Kijev emellett eltávolította a tervből az Egyesült Államok azon állítását, miszerint Ukrajna lemond a NATO-csatlakozás jogáról – közölték magas rangú európai tisztviselő.

Kijev december 10-én este megküldte javaslatait Washingtonnak. Ez volt a válasz a korábban az Egyesült Államok által javasolt béketervre. Az új tervet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aktívan kidolgozta a londoni, brüsszeli és római találkozókon az európai vezetőkkel – írja a lap. A béketervvel kapcsolatos új találkozóra december 15-én kerül sor. A The Wall Street Journal írta, hogy az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff is tárgyalásokat tervez az európai vezetőkkel és Zelenszkijjel Berlinben.

A Bild forrásai szerint a Trump-adminisztráció továbbra is erős nyomást gyakorol Zelenszkijre, és ráveszi, hogy engedményeket tegyen a békés rendezés keretében. A republikánusok szerették volna, ha a tárgyalások eredménye még a katolikus karácsony előtt, december 25-én meglesz – állította a lap.

Moszkva nem biztos, hogy minden ponttal elégedett lesz az Ukrajnára vonatkozó béketervben, amelyet megkap, jelentette be tegnap Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója. Hozzátette, hogy az orosz fél még nem látta a terv frissített változatát. Azonban Moszkva aktív kapcsolata Washingtonnal „előbb-utóbb” újraindul, jegyezte meg az államfő tanácsadója.

Trump megerősítette, hogy Washington „kivett valamit” a orosz-ukrán konfliktus rendezésére vonatkozó tervből. Szerinte a dokumentum „négy vagy öt különböző részből áll”. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elmondta, hogy az Egyesült Államok béketervének Ukrajna és az európai országok közötti megvitatása egyik eredménye az volt, hogy a dokumentumból eltűnt a nemzeti kisebbségek jogairól és a vallásszabadságról szóló pont, vette észre az Orosz Hírek.

Oroszország ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását. Kijev törekvése a csatlakozásra az egyik oka a konfliktus kirobbanásának, és lehetséges tagsága „fenyegető esemény” Oroszország számára – magyarázta a Kreml.

Emellett Moszkva az ukrán erők kivonását követeli a Donbasszból. Vlagyimir Putyin orosz elnök a területet történelmileg orosznak nevezte, és kijelentette, hogy azt katonai vagy más eszközökkel visszaszerezik. A tűzszünet csak az ukrán fegyveres erők kivonása után lehetséges – hangsúlyozta Usakov.