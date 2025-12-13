Trump utasította az európai vezetőket, hogy kényszerítsék térdre Zelenszkijt a békéért?

Döntő jelentőségű találkozóra készülnek a hétvégén Berlinben, ahol Steve Witkoff amerikai különmegbízott tárgyalóasztalhoz ül Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint az Európai Unió vezető hatalmainak irányítóival – számolt be a The Wall Street Journal nyomán a sajtó. Az Egyesült Államok célja egyértelmű: még idén lezárni a háborút.

Az amerikai lap forrásai szerint a találkozó tétje óriási, mivel a Fehér Ház határozott szándéka, hogy 2025 végéig megszülessen a megállapodás az orosz–ukrán háború lezárásáról. Witkoff személyes jelenléte azt a törekvést jelzi, hogy Washington minél előbb elsimítsa az ellentéteket a saját és a kijevi vezetés elképzelései között.

A berlini egyeztetésen a tervek szerint jelen lesz:

Emmanuel Macron francia elnök,

Keir Starmer brit miniszterelnök,

és Friedrich Merz német kancellár.

Feszült telefonhívás előzte meg az utat

A lap értesülései szerint az európai vezetők eredetileg személyesen Donald Trumppal szerettek volna találkozni, ám a terv megváltozott egy közelmúltbeli, indulatoktól sem mentes egyeztetés után.

A beszélgetést ismerő források szerint Trump kerek-perec közölte német, francia és brit kollégájával: „Nyomást kell gyakorolniuk Zelenszkijre, hogy fogadja el az Egyesült Államok által javasolt béketerv feltételeit.”

A cikk szerint ezek a feltételek kifejezetten fájdalmasak Ukrajna számára: az országnak bele kellene egyeznie jelentős területi veszteségekbe, valamint hadereje létszámának korlátozásába, vette észre a Kárpát Hír.