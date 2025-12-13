2025. december 13., szombat

Orosz-ukrán háború

Sajtóértesülések szerint lemondták az ukrajnai béketervről szóló párizsi tárgyalásokat

Érdekes fordulat

 2025. december 13. szombat. 9:05
Szombatra Ukrajna, az Egyesült Államok és az Európai Unió magas rangú tisztviselőinek találkozójára került sor.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Paul Faith

Az RMF jelentése szerint az Élysée-palotában lévő forrásra hivatkozva elmarad az ukrán, amerikai és európai magas rangú tisztviselők december 13-ára, szombatra tervezett párizsi találkozója.

Mint ismert, médiaértesülések szerint a francia fővárosban tartott találkozót Ukrajna béketervének megvitatására szánták. Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői mellett Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói is részt vettek volna rajta.

A német kormány sajtószolgálata pénteken közölte, hogy Friedrich Merz pénzügyminiszter hétfőn találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy megvitassák az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi állapotát. A tárgyalásokon várhatóan európai vezetők, valamint az Európai Unió és a NATO képviselői is részt vesznek.

