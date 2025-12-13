Külföld
Olaszország is elfordult Ukrajnától?
Blokkolják a 210 milliárd eurós orosz vagyon átadását
Az Európai Bizottság azt szerette volna elérni, hogy a tagállamok a december 18–19-i csúcson rábólintsanak a Belgiumban, az Euroclear elszámolóháznál tárolt orosz tartalékok felhasználására. Brüsszel ezeket az összegeket az ukrán gazdaság megsegítésére fordítaná. Belgium azonban eddig is tartózkodott a teljes elkobzástól, attól tartva, hogy egy esetleges orosz jogi siker esetén nekik kellene kártalanítaniuk Moszkvát - írta meg a Politico.
Az olasz kormány csatlakozásával jelentősen megváltoztak az erőviszonyok. Róma – az EU harmadik legnagyobb gazdasága – most azt javasolja, hogy a közvetlen vagyonátadás helyett keressenek alternatív megoldásokat.
Bár a négy ország a demonstratív egység érdekében megszavazta a szankciós szabály technikai módosítását, a dokumentumban hangsúlyozták: ez „nem jelent automatikus beleegyezést a befagyasztott orosz vagyon későbbi felhasználásába”. Véleményük szerint a bizottsági javaslatnak olyan széles körű jogi és pénzügyi következményei lennének, amelyek túlmutatnak a jelenlegi helyzeten.
A diplomáciai fékezés mögött olasz belpolitikai okok is húzódnak. Bár Giorgia Meloni miniszterelnök elkötelezett a szankciós politika mellett, koalíciója megosztott. Helyettese, a nyíltan oroszszimpatizáns Matteo Salvini ugyanis inkább a háború lezárását sürgető Donald Trump amerikai elnök álláspontjához húz.