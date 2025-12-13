Az ukrán kormánynak nincs aktív jelöltje az energiaügyi miniszter megüresedett posztjára – jelentette a Reuters forrásokra hivatkozva, több mint egy hónappal azután, hogy az egyik legnagyobb korrupciós botrány miatt az előző tisztviselőt menesztették.

A múlt hónapban az ukrán nyugati támogatású korrupcióellenes ügynökségek bejelentették az előzetes eredményeket egy vizsgálatban, amely Volodmir Zelenszkij belső köréhez tartozó személyek által az energiaágazatban elkövetett, mintegy 100 millió dollár értékű lopás gyanújával kapcsolatos. Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter és Herman Halushcsenko igazságügyi miniszter a botrány miatt elbocsátásra került, majd nem sokkal később Zelenszkij legfőbb tanácsadója és jobbkeze, Andrij Jermak is távozott posztjáról. A most üresen álló posztok egyike sem került betöltésre.

A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Hrincsuk utódját várhatóan hamarosan kinevezik, de a folyamat megakadt, miután legalább négy potenciális jelölt visszalépett vagy alkalmatlannak ítélték a posztra. Egy másik forrás, egy magas rangú törvényhozó azt mondta az ügynökségnek, hogy jelenleg „nincsenek jelöltek”.

„A legtöbb, aki [az energiaügyi miniszteri posztot] szeretné, úgy látja magát, mint egy szervezett bűnözői csoport következő tagját, aki ugyanazt fogja csinálni, de nem fogják elkapni” – mondta Olekszandr Harcsenko, a kijevi Energia Kutatóközpont vezetője a Reutersnek.

Csütörtökön Zelenszkij kijelentette, hogy a törvényhozóknak és kormányának fel kell gyorsítaniuk az üres posztok betöltésére irányuló erőfeszítéseiket, de figyelmeztetett, hogy a meglévő tisztviselők átszervezése további gondokat okozhat, vette észre az Orosz Hírek.

„Nem akarom tönkretenni a minisztertanácsot” – mondta az ukrán média szerint.

A héten az ukrán ellenzéki törvényhozó, Andrij Oszadcsuk a helyi NV hírügynökségnek elmondta, hogy Zelenszkijnek nagyon korlátozott a köre azoknak, akiket magas kormányzati pozíciókba nevezhet ki, mivel sok képzett szakember „egyszerűen nem hajlandó részt venni ebben a politikai bordélyházban”.

A korrupciós botrány gyengítette Zelenszkij pozícióját otthon és külföldön egyaránt. Az Info Sapiens kutatócég legutóbbi közvélemény-kutatása szerint népszerűsége 20,3%-ra esett vissza.

A nyugati média a botrányt Zelenszkij hivatalba lépése óta a „legkárosabb” botránynak és elnökségének potenciális „időzített bombájának” nevezte, ami arra késztette őt, hogy igyekezzen megerősíteni az ukrán nyugati támogatók támogatását.