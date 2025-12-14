Pánikszerű jelenség ütötte fel a fejét Ukrajnában: a szülők tömegesen menekítik külföldre a 17. életévüket betöltő fiaikat, még mielőtt a nagykorúsággal lezárulnának előttük a határok. A tömeges kivándorlás hátterében az a félelem áll, hogy a kormány hamarosan 18 évre szállíthatja le a mozgósítási korhatárt.

Mihajlo Vinnickij, Ukrajna oktatási és tudományos miniszterhelyettese igyekezett hűteni a kedélyeket. A tisztviselő határozottan kijelentette: a jelenlegi törvények értelmében a mozgósítási korhatár továbbra is 25 év, és a kormánynak nincs szándékában ezen változtatni.

„Emlékeztetek mindenkit, hogy a mozgósítási korhatár 25 év, és nincs semmilyen kilátás a csökkentésére. Ezért az a pánik, hogy »ki kell vinnem a fiamat 17 évesen, mert besorozzák«, teljesen irracionális” – fogalmazott a miniszterhelyettes. Vinnickij szerint a fiataloknak az ukrán felsőoktatásban kellene a jövőjüket építeniük, nem pedig menekülniük egy „nem létező” fenyegetés elől.

Miért nem hisznek a szülők a kormánynak?

A hivatalos cáfolatok ellenére a bizalmatlanság mély. A szülők aggodalmát több tényező is táplálja:

A 18 éves csapda: Bár jelenleg csak 25 év felett soroznak, a 18. életév betöltésével a férfiak számára lezárul a határ. Ha a háború elhúzódik, vagy a törvények változnak, a fiúk csapdába esnek.

Külső nyomás: A nyugati sajtóban és diplomáciai körökben rendszeresen felmerül, hogy az USA (mind a Biden-, mind a Trump-adminisztráció köréből) nyomást gyakorol Kijevre a fiatalabb korosztályok bevonása érdekében.

Kényszerintézkedések: A sorozás körüli szigorítások és a kényszersorozásról szóló politikai nyilatkozatok tovább növelik a bizonytalanságot.

A demográfiai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a 17 évesek elvándorlása hosszú távon katasztrofális lehet Ukrajna számára, mivel épp a legkisebb létszámú, a jövőépítés szempontjából kritikus generáció hagyja el az országot - írta meg a Kárpát Hír.