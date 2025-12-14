2025. december 14., vasárnap

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Külföld

Kiderült, mekkora ukrán területre tart igényt Putyin

Sarkalatos kérdés a területek mérete

MH
 2025. december 14. vasárnap. 5:01
Még mindig nem tudtak kiigazodni az orosz elnökön.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Alexey Nikolsky

Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb területi igényeket jelentett be Ukrajnával szemben. Mint kiderült, a Donbászon túl „Novorosszija” – azaz Ukrajna délkeleti régiói – megszerzését is célul tűzte ki, így összesen az ukrán terület 35 százalékát követeli – írja a Frankfurter Rundschau.

Putyin egyúttal megsemmisítő csapással fenyegetőzött arra az esetre, ha háborúba lépne Európa Oroszországgal szemben.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter figyelmeztetésére reagálva hangsúlyozta: szerinte Európa készül a háborúra. A cikk kiemeli, hogy Putyin rendre ellentmondásosan viszonyul Donald Trump békejavaslataihoz, miközben főként zavart és bizonytalanságot akar kelteni nemzetközi szinten, vette észre a Mandiner.

