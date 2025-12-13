Hatvan migránst mentettek ki Málta partjainál egy felborult hajóról

Mintegy hatvan afrikai migránst tettek partra Máltára pénteken, miután hajójuk felborult a Földközi-tengeren - közölték a szigetország hatóságai. Az érkezők az elmúlt évek egyik legnagyobb csoportját alkotják, amely tengeri úton jutott el a szigetre.

A bajba jutottakat a máltai fegyveres erők mentőhajói vették fedélzetre, majd Bugibbában, a fővárostól északra fekvő partszakaszon tették partra őket. Szemtanúk szerint a helyszínen több mentőautó és jelentős rendőri erő volt jelen. Több migráns azonnali orvosi ellátásra szorult, egy ember állapota súlyosnak bizonyult.

Az utóbbi években jelentősen csökkent a Máltára kis hajókon érkező migránsok száma: 2024-ben valamivel több mint kétszáz érkezést regisztráltak, míg négy évvel korábban ez a szám meghaladta a kétezret. A tengeri útvonalon érkezők többsége Líbiából indul, és rendszerint Olaszország partjait próbálja elérni.

A migráció kérdése napirenden szerepelt a november 29-én Máltán tartott regionális egyeztetésen is, amelyen Ciprus, Görögország, Olaszország, Spanyolország és Málta belügyminiszterei vettek részt. A tanácskozáson a felek egyetértettek abban, hogy a származási és tranzitországokkal való együttműködés kulcsfontosságú az illegális migráció kezelésében.

Byron Camilleri, Málta belügyekért, biztonságért, reformokért és esélyegyenlőségért felelős minisztere a találkozón hangsúlyozta: az elsődleges szempont az emberéletek védelme. Mint mondta, akik jogosultak menedékjogra, azok számára ezt biztosítani kell, de akik nem felelnek meg a feltételeknek, azoknak vissza kell térniük származási országukba. Hozzátette: a tengeri átkelések minden esetben súlyos életveszéllyel járnak, ezért Málta Líbiával együttműködve igyekszik megelőzni az indulásokat, többek között a líbiai parti őrség képzésével.

A miniszter szerint Európának kell meghatároznia, ki léphet be a kontinens területére. Jelenleg a Máltára érkező migránsok többsége nem tengeri úton, hanem Olaszországból érkező repülőjáratokkal jut el a szigetre, majd a tartózkodási szabályok megszegése után illegálisan vállal munkát.