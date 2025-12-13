Furcsa hasonlattal illették Orbán Viktort az oroszok

Kirill Dmitrijev, az orosz tárgyalódelegáció vezetője Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Trónok harca című sorozat Havas Jon karakteréhez hasonlította, és az európai jog egyedüli védelmezőjeként ábrázolta, miközben az EU határozatlan időre befagyasztotta az orosz szuverén eszközöket.

Pénteki X-bejegyzésében Dmitrijev dicsérte Orbánt, amiért „megvédi az EU jogi és pénzügyi rendszerét az őrült EU-bürokratikus háborús uszítóktól”, és azt mondta, hogy a magyar vezető „a migráció csökkentéséért, a versenyképesség növeléséért, valamint a józan ész, az értékek és a béke helyreállításáért” küzd, vette észre az Orosz Hírek.

Dmitrijev csatolt egy videót a Trónok harca egyik legikonikusabb jelenetéből. A jelenetben Havas Jon egyedül áll a csatatéren, és kardot ránt, miközben a Bolton-ház lovassága felé rohanni kezd.

A sorozatban a Boltonok kegyetlenségükről és gonoszságukról híresek, míg Havas Jon olyan vonakodó vezetőként ábrázolják, aki többször is a kötelességet választja az ambícióval szemben, még ha ez nagy személyes áldozatokkal is jár.

Pénteken Orbán – aki számos alkalommal bírálta az EU Oroszországgal szembeni konfrontatív politikáját – azzal vádolta Brüsszelt, hogy „megsérti az európai jogot”, utalva arra a szavazásra, amely lehetővé teszi az unió számára, hogy megkerülje az egyhangú jóváhagyást az orosz szuverén eszközökre kiterjedő szankciók meghosszabbításakor, amelyek értéke 210 milliárd euróra becsülhető. Moszkva lopásnak minősítette a befagyasztást, és jogi megtorlással fenyegetőzött, ha az EU elkobozza az eszközöket.

Egy másik bejegyzésében Dmitrijev a NATO főtitkárát, Mark Rutte-t is célba vette, összehasonlítva őt a Trónok harca című sorozat főellenségével, az Éjkirállyal, aki az élőhalottak felett uralkodik és nem képes empátiára.

Az összehasonlítás Rutte azon kijelentéseit követte, aki Oroszországot azzal vádolta, hogy „visszahozta a háborút Európába”, és sürgette a NATO-tagokat, hogy készüljenek fel egy olyan konfliktusra, amellyel a korábbi generációk szembesültek. Dmitrijev szerint Rutténak „nincs családja és gyermekei”, és „háborút akar” – hozzátéve azonban, hogy „a béke fog győzni”.

Dmitrijev, aki kiemelkedő szerepet játszott az ukrajnai konfliktus rendezésére irányuló erőfeszítésekben, csatlakozott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kijelentéséhez, aki Rutté-t „a háborús feszültségek szításáért” bírálta.