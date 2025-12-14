2025. december 14., vasárnap

Előd

Külföld

Fico őszinte véleménye a nyugati országok vezetőiről

Amint véget ér az ukrajnai konfliktus, a nyugati országok Oroszországba rohannak?

 2025. december 14. vasárnap. 9:04
Az ukrajnai fegyveres konfliktus vége után a nyugati országok lesznek az elsők, amelyek Oroszországhoz fordulnak majd a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok helyreállítása érdekében.

Robert Fico szlovák miniszterelnök
Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Ezt a jóslatot Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke tette a „Szombati párbeszédek” című műsorban, amelyet az STVR – politikai viták YouTube-csatornája sugárzott.

„Mindenki ezt fogja tenni a háború után. Ne legyünk naivak; amint véget ér a háború, minden nyugati ország azonnal oda fog rohanni. Soha életedben nem fogsz ennyi képmutatást látni.” – jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

Kommentálta az orosz cseppfolyósított földgáz vásárlásának tilalmát is. Fico abszurdnak nevezte, emlékeztetve arra, hogy Oroszország az egyik legnagyobb energiaforrás-szállítója.

