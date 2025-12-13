A Trump-adminisztráció lett a modern amerikai történelem leggazdagabb kormánya

Az amerikai elnök saját vagyonát (5,1 milliárd dollárt) nem vették figyelembe a számítások során.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata a modern történelem leggazdagabb kormánya lett tagjainak összesített vagyonát tekintve – jelentette a The Washington Post.

Idén márciusban Donald Trump kormányzatának 12 milliárdosának együttes vagyona meghaladta a 390 milliárd dollárt. Az amerikai elnök saját vagyonát (5,1 milliárd dollárt) a számítások során nem vették figyelembe.

A kiadvány elemzése szerint a Fehér Ház milliárdosai feleségeikkel együtt több mint 52 millió dollárt adományoztak Donald Trumpnak, a Trump-párti politikai bizottságoknak és a Republikánus Nemzeti Bizottságnak csak a 2024-es választási kampány során. Ugyanakkor a SpaceX alapítója és az Egyesült Államok Kormányzati Hatékonysági Minisztériumának korábbi vezetője, Elon Musk több mint 294 millió dollárt fektetett be Donald Trump és más republikánusok támogatásába 2024-ben.

Elon Musk mellett, akinek vagyonát 342 milliárd dollárra becsülik, a listán szerepel Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter (3,2 milliárd dolláros vagyonnal), Linda McMahon oktatási miniszter (3 milliárd dollár), Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja (2 milliárd dollár), Kelly Loeffler, a Kisvállalkozások Igazgatóságának tisztviselője (1,3 milliárd dollár), Joe Gebbia, az Airbnb társalapítója és az Egyesült Államok vezető tervezője (8,3 milliárd dollár), valamint Antonio Gracias vállalkozó és korábbi DOGE-tisztviselő (2,2 milliárd dollár).

Donald Trump kormányzatának milliárdosai között szerepel Tilman Fertitta, az Egyesült Államok olaszországi nagykövete (11,3 milliárd dollár), Melinda Hildebrand, a Costa Rica-i nagykövet (7,7 milliárd dollár), Steve Feinberg, az Egyesült Királyság védelmi miniszterhelyettese (5 milliárd dollár), Stevens Warren, az Egyesült Királyság nagykövete (3,4 milliárd dollár) és Paul Atkins, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet elnöke (1,2 milliárd dollár).

