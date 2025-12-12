A békemegállapodás részeként Oroszországnak részt kell vennie Ukrajna újjáépítésében. Ezt Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója jelentette ki a Le Monde-nak adott interjújában.

Megjegyezte, hogy Oroszországnak pénzügyileg hozzá kell járulnia Ukrajna újjáépítéséhez. A tisztviselő szerint ez elengedhetetlen elem Kijev számára a konfliktus lezárásához.

„Ez a háború befejezésének szükséges eleme. Különben nem lesz elrettentő erő” – hangsúlyozta.

Podoljak azt is kijelentette, hogy Kijev kész demilitarizált pufferzónát létrehozni Donbaszban. Megjegyzik, hogy egy ilyen döntés lényegében egy területi engedmény, amelyet Európa jóváhagyott, számol be a Lenta.