2025. december 12., péntek

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkijék új feltételt szabnak Oroszország számára

Podoljak szerint ez elengedhetetlen elem Kijev számára

MH
 2025. december 12. péntek. 10:32
Megosztás

A békemegállapodás részeként Oroszországnak részt kell vennie Ukrajna újjáépítésében. Ezt Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója jelentette ki a Le Monde-nak adott interjújában.

Zelenszkijék új feltételt szabnak Oroszország számára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Mikhajlo Podoljak
Fotó: AFP/Genya Savilov

Megjegyezte, hogy Oroszországnak pénzügyileg hozzá kell járulnia Ukrajna újjáépítéséhez. A tisztviselő szerint ez elengedhetetlen elem Kijev számára a konfliktus lezárásához.

„Ez a háború befejezésének szükséges eleme. Különben nem lesz elrettentő erő” – hangsúlyozta.

Podoljak azt is kijelentette, hogy Kijev kész demilitarizált pufferzónát létrehozni Donbaszban. Megjegyzik, hogy egy ilyen döntés lényegében egy területi engedmény, amelyet Európa jóváhagyott, számol be a Lenta.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink