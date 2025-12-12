Külföld
Zelenszkijék új feltételt szabnak Oroszország számára
Podoljak szerint ez elengedhetetlen elem Kijev számára
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója, Mikhajlo Podoljak
Fotó: AFP/Genya Savilov
Megjegyezte, hogy Oroszországnak pénzügyileg hozzá kell járulnia Ukrajna újjáépítéséhez. A tisztviselő szerint ez elengedhetetlen elem Kijev számára a konfliktus lezárásához.
„Ez a háború befejezésének szükséges eleme. Különben nem lesz elrettentő erő” – hangsúlyozta.
Podoljak azt is kijelentette, hogy Kijev kész demilitarizált pufferzónát létrehozni Donbaszban. Megjegyzik, hogy egy ilyen döntés lényegében egy területi engedmény, amelyet Európa jóváhagyott, számol be a Lenta.