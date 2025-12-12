2025. december 12., péntek

Előd

Külföld

Von der Leyen nyíltan szembement Trumppal

Az Európai Bizottság elnöke szerint az USA-nak nem feladata beleszólni az uniós választásokba

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 7:29
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump nem avatkozhat be Európa demokratikus folyamataiba – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amikor az USA frissített nemzetbiztonsági stratégiáját kommentálta.

Von der Leyen nyíltan szembement Trumppal
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

„Nem nekünk kell eldöntenünk választások idején, ki legyen egy ország vezetője, hanem a népnek… Ez a választók szuverenitása, és azt meg kell védeni. Senki másnak nem szabad beleavatkoznia, ez nem lehet kérdéses” – idézi a Bizottság elnökét a Politico.

Az új amerikai stratégia december 5-én került bemutatásra. A dokumentum többek között azt állítja, hogy Európa a „civilizáció megsemmisülésének” küszöbén áll, amely a következő húsz évben bekövetkezhet, és bírálja az EU intézkedéseit az ultrajobboldali pártokkal szemben. Az Egyesült Államok Európára vonatkozó politikájának egyik prioritása az, hogy a kontinens „önállóan talpra állhasson és egyesült, szuverén államok csoportjaként cselekedhessen, többek között saját védelmének fő felelősségét átvállalva, bármiféle ellenséges hatalom dominanciája nélkül”.

Von der Leyen a stratégiáról szólva emlékeztetett, hogy az EU a „Demokrácia Pajzsa” (Democracy Shield) kezdeményezést támogatja, amely a külföldi beavatkozás elleni fellépést hivatott erősíteni a választásokban és más folyamatokban.

Az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Európa kapcsolata megváltozott, és a régiónak saját problémáira kell összpontosítania, nem pedig másokkal összehasonlítani magát.

Trump korábban a Politicónak adott interjúban úgy vélekedett, hogy Oroszország gyengének szeretné látni Európát. Az amerikai elnök szerint neki „nincs víziója Európa jövőjéről”, csak „az Egyesült Államok víziója”. Ugyanakkor – tette hozzá a republikánus politikus – szeretné, ha az európai országok erősek lennének.

