2025. december 12., péntek

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump szerint csak így valósulhat meg az amerikai-ukrán tárgyalás

Az amerikai elnök konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében

MH
 2025. december 12. péntek. 14:29
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök „rendkívül csalódott” mind Ukrajnában, mind Oroszországban, és nem kíván több olyan találkozót, amely nem hoz kézzelfogható eredményeket – jelentette ki Caroline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Trump szerint csak így valósulhat meg az amerikai-ukrán tárgyalás
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: Getty Images via AFP/Paul Morigi

A Fehér Ház szóvivője szerint Trump már nem akar „találkozókat a találkozók kedvéért”, hanem konkrét előrelépést vár a háború lezárása érdekében – írja a Mandiner.

Leavitt kiemelte, hogy a december 13-ra előzetesen kitűzött amerikai–ukrán tárgyalás csak akkor valósul meg, ha Washington reális esélyt lát egy békemegállapodás előkészítésére.

„Ha lesz valódi lehetőség a békemegállapodás aláírására, és ha úgy ítéljük meg, hogy a tárgyalások valóban megérnek egy magas rangú amerikai részvételt a hétvégén, akkor delegálunk képviselőt” – tette hozzá a Fehér Ház szóvivője.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink