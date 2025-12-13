Ahelyett, hogy a globális dominanciaért küzdene, az Egyesült Államok elnöke azt javasolja, hogy mindenkinek legyen saját homokozója.

Az Axios jelentése szerint Donald Trump szembemegy az Egyesült Államok évek óta Kína megfékezésére irányuló politikájával, és a konfrontáció stratégiája helyett a befolyási övezetek megosztásának stratégiáját választja.

A kiadvány megjegyzi, hogy Trump a közelmúltban „úgy hangzott, mint a legnagyobb kínai galamb Washingtonban”. Ebben az összefüggésben megemlíti, hogy nem volt hajlandó szankciókat kivetni Kína ellen a tavalyi hatalmas kibertámadásokra válaszul, valamint feloldotta az Nvidia H200 chipek kínai exportjára vonatkozó tilalmat.

„Ez egy szembetűnő fordulat” Trump külpolitikájában, aki maga is megpróbálta blokkolni a technológiai szállítmányokat Kínába első ciklusa alatt – emlékeztet az Axios.

Hasonló tendencia figyelhető meg Trump Oroszországgal kapcsolatos stratégiájában: a konfrontációról a kompromisszumra való elmozdulás, valamint az orosz katonai hódítások elfogadására való hajlandóság. Trump csapata arra ösztönzi Ukrajnát, hogy adja át az egész Donbászt az oroszoknak, hogy ezzel új korszakot nyisson a „stratégiai stabilitás” Washington Moszkvával való kapcsolataiban.

Mindezzel Trump Oroszország G7-be való visszavételét szorgalmazza, amelyből pontosan a 2014-es krími invázió miatt zárták ki, és a Fehér Ház által közzétett új amerikai nemzetbiztonsági stratégia Oroszország-barátabbá vált, mint Európa.

„Trump nagyhatalmi együttélési modelljében a befolyási övezetek a stabilitás ára. Az Egyesült Államok számára ez azt jelenti, hogy megerősítik az ellenőrzést a nyugati félteke felett, szembeszállnak a Kína és Oroszország által támogatott Venezuelával, és figyelmeztetik mindkét hatalmat, hogy maradjanak távol Amerikától” – írja az Axios.