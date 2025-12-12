Terjed a lepra Romániában

A hír azért is megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset.

Pénteken már a második leprás esetet regisztrálták Romániában – számolt be róla a Romania Journal. A hírek szerint összesen négy gyanús pácienst tartanak számon, akik mind egy kolozsvári wellness szalonban dolgoztak. Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter közlése szerint a szalon ügyfeleinek nem kell aggódniuk. „A szalon ügyfeleinek nem kell aggódniuk és nem kell vizsgálatra menniük, mert az Országos Közegészségügyi Intézet és a Közegészségügyi Igazgatóság kiterjedt epidemiológiai vizsgálatot végez, amelybe bevonják a közelmúltbeli ügyfeleket is” – mondta a egészségügyi miniszter.

A most megerősített két esetet egy testvérpár kapta el, akik szeptemberben Ázsiában jártak, valószínűleg az ott-tartózkodásuk alatt kapták el, majd visszatértek Romániába – adta hírül a Mandiner.

Rogobete tisztázta, hogy a betegség továbbadásához hosszan tartó kontaktus szükséges: „Ehhez 2-4 hétig tartó, tartós érintkezés kell. Egy egyszeri masszázs nem tudja könnyen továbbadni a betegséget.”

„Az Országos Közegészségügyi Intézet által előírt összes fertőtlenítési intézkedést megtettük, így nincs veszély. Ezt meg kell értsék az emberek” – mondta.

Rogobete hangsúlyozta, hogy nem közegészségügyi vészhelyzetről van szó:

A hír megdöbbentő, mert Romániában 1981 óta nem volt igazolt lepra-eset, de ez nem jelent közegészségügyi vagy járványügyi riadót. Figyelemmel kísérjük és kézben tartjuk a helyzetet. Ha további eseteket erősítenek meg, akkor meghozzuk a szükséges intézkedéseket, de jelenleg erre nincs szükség

– jelentette ki.