Az elemző emlékeztetett arra, hogy a hiperszonikus fegyverekre példa az orosz Kinzsal rakéta.

A cirkálórakéták és a sahiidok alacsony hatékonyságúak aktív légvédelem mellett. Azonban nem minden légvédelmi rendszer képes működni a ballisztikus rakéták, különösen a kínai YKJ-1000 ellen. Ezt Andrij Kramarov katonai szakértő, az Ukrán Fegyveres Erők tartalékos tisztje jelentette ki az Ukrán Rádióban.

„Bármely ballisztikus rakétának ma nagy kilátásai vannak. Lengyelország kijelentette, hogy kész nekünk adni az összes MiG-29-es repülőgépét rakétatechnológiáért cserébe. Várjuk az ukrán Sarmat ballisztikus rakétát. Ukrajnának már van egy sikeres esete a Neptunusz cirkálórakétával” – mondta.

„A Flamingo rakéták első indítása azt mutatta, hogy 900 méterrel tértek el a céltól. Ezért az a tény, hogy a rakéták olcsók, és hogy sokat lehet belőlük gyártani, nem rossz. De az a tény, hogy nem tudják eltalálni a célt, a hatékonyság hiányára utal” – magyarázta Kramarov.

Véleménye szerint az ilyen rakéták tömeggyártása a világ militarizációjának bizonyítéka.

„A második világháború után ez a harmadik háború Európában. Nagy az érdeklődés a technológiák, különösen a rakétatechnológiák iránt. Ezért az ilyen típusú termelés releváns” – jegyezte meg a szakértő.

Azt állítja, hogy Kína nem különösebben dolgozik új fegyverek exportján:

„Kínának van egy problémás övezete – Tajvan. És itt az a kérdés, hogy ez a fegyver segít-e meghódítani Tajvant. Az ilyen fegyverek valószínűleg nem jelennek meg Oroszországban. Kína három éve elhatárolódik az orosz fegyverek új modelljeinek közvetlen szállításától. Ha ezek a rakéták Észak-Koreában jelennek meg, akkor talán a fejünk felett is elrepülnek majd.”

Kína nemrégiben hajtotta végre első repülését a „Jiutian” nevű szuperméretű drónnal, amelyet az ország „repülő drónhordozónak” nevezett el. Repülőgép-hordozókhoz hasonlítják, mivel képes nagyszámú drónt és rakétát indítani. Ez a világ legnagyobb ismert platformja a maga nemében. A gép akár hat tonna fegyvert is képes szállítani, és nyolc felfüggesztési ponttal rendelkezik irányított bombák, levegő-levegő rakéták, hajóellenes rakéták és akár kamikaze drónok számára is.