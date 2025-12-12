2025. december 12., péntek

Előd

EUR 383.88 Ft
USD 327.18 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Pert indított az orosz központi bank

Jogi lépésekkel támadja az Euroclear-t

MH/ MTI
 2025. december 12. péntek. 12:20
Megosztás

Keresetet nyújtott be a moszkvai választottbíróságon az Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen az orosz központi bank – közölte pénteken a szabályozó sajtószolgálata.

Pert indított az orosz központi bank
Az Orosz Központi Bank moszkvai székháza
Fotó: AFP/Olesya Kurpyayeva

A döntést a jegybank az Euroclear általa jogellenesnek ítélt tevékenységével, valamint az Európai Bizottság által mérlegelt, az orosz eszközöknek a tulajdonos beleegyezése nélküli felhasználásának mechanizmusai miatt hozták meg.

„A Bank Rosszii keresetet nyújt be a Moszkvai Választottbírósághoz az Euroclear letétkezelő ellen a Bank Rossziinak okozott károk megtérítése érdekében” – állt a közleményben.

A központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink