2025. december 12., péntek

Előd

Külföld

Moszkva még nem látta az amerikai béketerv új változatát

Usakov szerint előbb-utóbb újra felállnak az aktív kapcsolatok az Egyesült Államokkal

MH
 2025. december 12. péntek. 13:53
Az amerikaiak és az ukránok közötti beszélgetések témáit előbb-utóbb megvitatják Oroszországgal is – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje a RIA Novosti szerint.

Moszkva még nem látta az amerikai béketerv új változatát
Ukrán tüzérségi katonák az orosz csapatok állásai mellett
Fotó: NurPhoto via AFP/Ukrinform/Dmytro Smolienko

Az orosz vezető segédje szerint előbb-utóbb újra felállnak az aktív kapcsolatok az Egyesült Államokkal.

„Az amerikaiak jelenleg az európaiakkal és az ukránokkal egyeztetnek, és végül ezt be kellene mutatni nekünk” – mondta.

Usakov tisztázta, hogy Moszkva még nem látta az amerikai béketerv felülvizsgált változatait.

Korábban arról számoltak be, hogy európai országok és számos magas rangú amerikai törvényhozó megpróbálja rávenni Donald Trump amerikai elnök kormányzatát, hogy lassítsa az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalások ütemét. A hírek szerint az európai tisztviselők körében egyre inkább az a meggyőződés él, hogy Moszkva megpróbálja „manipulálni” Trump őszinte vágyát a konfliktus gyors lezárására, adta hírül a Lenta.

