Most mindenre fény derült

Hongkong kilenc hónapon belül szeretné lezárni annak a független vizsgálóbizottságnak a munkáját, amely a november 26-án kitört, legalább 160 ember halálát okozó tűzvész okait tárja fel - jelentette be pénteken John Lee hongkongi kormányzó.

Tűz pusztított el több lakóházat Hongkongban 2025. november 26-án. A tragédiában legkevesebb 128 ember életét vesztette

Hongkongban november végén csaptak fel a lángok egy felújítás alatt álló lakókomplexumban, az oltás több napig tartott, a tűzben 160-an meghaltak. A hatóságok szerint ez volt Hongkong legtragikusabb tűzesete egy 1948-ban történt, 176 ember életét követelő raktártűz óta.

A helyi hatóságok korábban azt is közölték, hogy a tűz gyors terjedéséért a lakópark felújításánál használt, nem megfelelő minőségű építőanyagok, köztük az épületeket körülvevő bambuszállványzat és az azt befedő zöld védőháló felelős.

A bejelentés szerint a kormányzat független bizottságot hozott létre az eset kivizsgálására, amelynek vezetésével David Lok bírót, a választási ügyek bizottságának elnökét bízták meg.

„A testület feladata annak feltárása, hogy fennálltak-e rendszerszintű problémák az építőiparban, történt-e összeférhetetlenség, szabálytalan együttműködés vagy esetleges pályázati manipuláció a kivitelezési szerződések odaítélésekor” – mondta Lee.

Lee szerint a történtek után a törvényhozással együttműködve intézményi reformok előkészítése is szükségessé válik, miután az eset jelentős közfelháborodást váltott ki.

A hatóságok azonban figyelmeztették az embereket, ne használják ki a tragédiát politikai célokra. A héten több embert már őrizetbe is vettek közösség elleni izgatás gyanújával.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa kedden felszólította a kínai hatóságokat, hogy ne használják a Peking által 2020-ban elfogadott nemzetbiztonsági törvényt azok ellen, akik átlátható és független vizsgálatot sürgetnek a tűzvész ügyében.