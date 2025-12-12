Minszkbe látogatott John Coale

A fehérorosz vezető gratulált Coale-nak, amiért Donald Trump amerikai elnök novemberben kinevezte őt a fehérorosz ügyekben illetékes különmegbízottjának. „Ön most számunkra a legfontosabb tisztségviselő” – mondta Lukasenka, amikor fogadta hivatalában az amerikai tisztségviselőt.

A fehérorosz elnök pozitívan értékelte az amerikai elnök tevékenységét. „Azt mondják, hogy Trump szereti a hízelgést. Én viszont nem hízelgésből mondom, hogy az utóbbi időben nagyon tetszenek a cselekedetei”.

„Sok kérdésünk van. A világ nagyon gyorsan változik, és egyre újabb problémák merülnek fel, amelyeket meg kell beszélnünk. És talán néhányat meg is lehet oldani” – mondta még Lukasenka.

A találkozó további része zárt ajtók mögött folyt. A fehérorosz elnök sajtószolgálata a BelTa állami hírügynökséggel közölte, hogy az amerikai megbízott minszki tárgyalásai a tervek szerint szombaton is folytatódnak.