Megsemmisítettek két orosz hajót a Kaszpi-tengeren

A közleményben kiemelték, hogy a hajók hadfelszerelést szállítottak, valamint hogy az orosz felkelők a hajók útvonaláról és rakományáról szóló részletes információval segítették az SZSZO-t. „Az eltalált hajók között van a Kompozitor Rahmanyinov és az Aszkar-Szaridzsa, amelyeket az Oroszországi Föderáció katonai célokra használ, és amelyeket amerikai szankciók sújtanak az orosz-iráni fegyverkereskedelemben való részvételük miatt” – áll a közleményben. A különleges erők hangsúlyozták, hogy céljuk továbbra is az orosz hadsereg támadóképességének gyengítése.

Az ukrán katonai hírszerzés közölte, hogy Szellemek nevű különleges egysége a Krím félszigeten megsemmisített egy An-26-os orosz katonai szállító repülőgépet és két rádiólokációs rendszert, amiről videófelvételt is közzétettek a Facebookon. Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség emlékeztetett arra, hogy a Szellemek két hét alatt nyolc orosz célpontot semmisített meg az orosz megszállás alatti Krímben, köztük egy Szu-24-es bombázót, három radarállomást és egy tehervonatot.

Az ukrán nemzeti gárda közölte, hogy egységei Harkiv megyében felszabadították Kindrasivka és Ragykivka települést, valamint Kupjanszk északi részének több kerületét, ami lehetővé tette az orosz erők utánpótlási útvonalainak elvágását, és jelentősen stabilizálta a helyzetet városnál.

Szeptember 22. és december 12. között az ukrán erők 1027 orosz katonát öltek meg, 291-et megsebesítettek, 13-at pedig fogságba ejtettek. Eközben visszaverték az ellenség támadási kísérleteit, Kupjanszk pedig jelenleg az ukrán tüzérség ellenőrzése alatt áll. A várostól délre továbbra is folynak harcok, de a kupjanszki frontszakasz helyzete stabil az ukrán erők lassú előretörésével – írta a nemzeti gárda. Az Ukrinform hozzátette, hogy a 2021-ben még több mint 27 ezer lakosú Kupjanszkban mostanra alig 530-an maradtak. Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy az orosz vezérkar novemberben 20-án a város teljes elfoglalásáról tett bejelentést. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök éppen ezért most Kupjanszkból köszöntötte videóüzenetben az ukrán katonákat a szárazföldi erők napja alkalmából.

Teljesen romhalmazzá vált a Donyeck megyei Kosztyantinyivka város, amely mindössze 20 kilométerre van Kramatorszktól – közölte az ukrán belügyminisztérium, bemutatva azokat a felvételeket, amelyeket a rendőrségi járőrezred légi felderítője készített a településről. „A város, amely évtizedeken át pezsgett az élettől és a szorgos munkától, ma romokban hever. Kiégett háztömbök, lerombolt óvoda, szétlőtt templom. A megszállók nap mint nap szó szerint kerületről kerületre haladva törlik le a várost a föld színéről” – írta a tárca közleményében. Az ukrán 24. gépesített dandár is közzétett egy csaknem 23 perces videóriportot Kosztyantinyivkáról, részben arról, hogy a városban a halottakat a házak udvarán temetik el. „Az ellenség válogatás nélkül lövi a lakónegyedeket, a templomokat és a civil infrastruktúrát mindenféle fegyverrel. Elaknásítja a boltokhoz vezető utakat, és drónokkal támadja a civil autókat” – mondták el lakosok a riportfilmben.

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egy kijevi konferencián úgy vélekedett, hogy a NATO- és az EU-tagállamok elleni orosz agresszió csak idő kérdése. „(Vlagyimir) Putyinnak (orosz elnök) elegendő rakétája van, és nem érdekli az emberveszteség. Miért ne tesztelné Európát is, csak hogy bebizonyítsa, amit már húsz éve állít? Üzenete teljesen egyértelmű: Európa rohad, Európa gyenge, Európa borzalmas. A célja nem egy EU-tagállam meghódítása lenne, hanem annak bemutatása, hogy az Európai Unió és a NATO hamis ígéreteket tesz nemzeteknek és állampolgároknak. Ezek az ígéretek a biztonságról, a jólétről és a kölcsönös védelemről szólnak” – fejtette ki. Kuleba hangsúlyozta, hogy büntetlensége csak tovább táplálja Putyin ambícióit. Emlékeztetett arra is, hogy orosz drónok már hónapok óta megsértik európai országok légterét, Moszkva mégsem érzi ennek semmilyen következményét. Kuleba szerint az Európai Unióban vannak olyan országok, amelyek sokkal jobban felkészültek egy esetleges orosz támadásra, mint mások, egyesek pedig egyáltalán nincsenek felkészülve.