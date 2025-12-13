Megosztja a közvéleményt az ukrajnai háború

Az olaszok ötvenegy százaléka nem hiszi, hogy az egyeztetések békemegállapodáshoz vezetnek Ukrajnában, és közel negyven százalék szerint a római kormánynak le kell állítani Ukrajna pénzügyi és katonai segítését – derült ki egy, az ukrajnai háborúról végzett felmérésből, miközben a kormány és ellenzéki pártok is Kijev támogatásáról vitáznak.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormányerő vezetője a RAI1 közmédia Porta a porta című népszerű politikai műsorában hangoztatta, hogy pártja „nem fogja nehéz helyzetbe hozni” a Giorgia Meloni vezette kormányt az ukrajnai háborúval kapcsolatos ellentétek miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi római látogatásakor a miniszterelnök Olaszország további támogatásáról biztosította Kijevet, miközben Salvini kijelentette, hogy nem akar pénzt elvonni az olasz egészségügytől olyan háború folytatása miatt, „amelyet már elveszítettek”.

Most a Liga vezetője hangoztatta, hogy szavaival mérsékletességre kívánt inteni: „Négy éve tart a háború, naponta ezren halnak meg az ukrán fronton, egyértelmű, hogy a háború vesztésre áll. Meg akarjuk hosszabbítani ezt a gyötrelmet? Úgy gondolom, ez nem áll Zelenszkij érdekében sem”.

Salvini hozzátette, hogy a Liga az olaszok nagy részének véleményét vallja, vagyis hogy Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseit és XIV. Leó pápa békefelhívásait kell megragadni. „Miként lehet fegyverekről és rakétákról értekezni, hogyan írhat alá Macron száz vadászbombázóról szerződést a következő három évre, miközben Trump egyeztetést próbál elérni Zelenszkij és Putyin között a békéről, a tűzszünetről. Mi óvatosságot, nyugalmat, felelősséget kérünk” – jelentette ki.

Salvini hozzátette, a békemegállapodásról Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államokat döntsön, ne Macron vagy a „megfelezett” európai vezetők, akik már sem az angolokat, sem a németeket, sem a franciákat nem képviselik. Úgy vélte, Európában egyesek saját belföldi problémáik megoldására „háborút, háborút, háborút akarnak. Fegyvereket gyártanak, amit csak háborúval tudnak eladni”.

A római kormány az ukrajnai háború kezdete óta tizenkét fegyverszállítmányt küldött Kijevnek, amelyek tartalma titkosított. A védelmi segítség 2026-os folytatásáról a kormánypártoknak év végéig kell határozniuk. A Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI) és a Liga szövetségese, a Hajrá Olaszország (FI) országos szóvivője, Raffaele Nevi szerint problémát jelentene, ha Salvini pártja nem támogatná a döntést.

Az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke, Giuseppe Conte hangoztatta, hogy az egyetlen járható útnak a háborús felek tárgyalóasztalhoz ültetését tartja.

„Az Európai Unió teljes politikai kudarcával állunk szemben. (Európa) a volt amerikai elnök, Joe Biden és a volt brit miniszterelnök, Boris Johnson után futott, akik Oroszország katonai vereségére fogadtak, miközben a diplomácia és a nemzetközi politika legfontosabb tanítása, hogy mindig kell hagyni nyitott kaput” – hangoztatta Conte.

A SkyTG24 hírtelevízió legutolsó felmérése szerint az olaszoknak csak kilenc százaléka hiszi, hogy Kijev és Moszkva között tartós béke születhet. Ötvenegy százalék nem hisz a tárgyalások sikerében, harmincnyolc százalék azt vallja, hogy a római kormánynak meg kell szakítania Kijev katonai és pénzügyi támogatását, és Olaszországnak semlegesnek kell maradnia.

Ötvenkét százalék ellenzi, hogy a NATO megelőző csapásokat indítson Oroszországgal szemben.