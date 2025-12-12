Leszavazta a szlovák parlament az államfő vétóját

Leszavazta a szlovák parlament pénteken Peter Pellegrini államfő vétóját, és újból – ezúttal véglegesen – jóváhagyta azt a jogszabálymódosítást, amelynek alapján a bejelentéstevők védelmét szolgáló hivatal (ÚOO) januártól szélesebb feladatkörökkel megbízott hivatallá alakul át.

Peter Pellegrini csütörtökön vétózta meg a jogszabályt, amelyet kedden hagyott jóvá a pozsonyi parlament. A szlovák elnök részben azzal indokolta vétóját, hogy a jogszabály elfogadásánál véleménye szerint nem volt indokolt a gyorsított eljárás alkalmazása, részben pedig azzal, hogy kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az új hivatal keretében nem szűkül-e a bejelentést tevők védelme, valamint azt is kifogásolta, hogy nem sikerült eloszlatni az Európai Bizottságnak a jogszabállyal kapcsolatos fenntartásait.

Az elnöki vétót csütörtökön a hárompárti szlovák kormánykoalíció több vezető politikusa, köztük Robert Fico miniszterelnök is élesen bírálta, kilátásba helyezve a törvényjavaslat gyors újbóli megszavazását.

A szlovákiai hivatali struktúrában korábban – sem formáját, sem deklarált küldetését tekintve – nem létező ÚOO 2021 szeptemberében kezdte meg működését. Akkor a hivatal létrehozását azzal indokolták, hogy ösztönzi azoknak az állampolgároknak a bejelentési hajlandóságát, akik úgy érzik, hogy közpénzekkel kapcsolatos visszaélésekről van tudomásuk. A hivatalt és vezetését számos bírálat érte feltételezett politikai motiváltsága miatt.

A hivatal átalakítását célzó, most újból jóváhagyott jogszabály alapján az ÚOO feladatait kibővített formában a jövő évtől egy új szerv, a bűncselekmények áldozatait védő és a társadalomellenes tevékenység bejelentésére szolgáló hivatal (OBTCaOPC) veszi át, amelynek jogkörei néhány, az igazságügyi minisztériumtól átvett tevékenységi területtel bővülnek, köztük a bűncselekmények áldozatainak jóvátételi ügyeivel.